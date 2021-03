ZASADI DRVO! Ambasadori: Ovo su naši čuvari prirode!

Oni su prigrlili prirodu i žive u skladu s njom!

Njih desetoro su najglasniji prijatelji i predstavnici projekta Zasadi drvo! Ambasadori Zasadi drvo znaju da je važno da unapređujemo životnu sredinu i da se prema njoj ponašamo odgovorno, da živimo poštujući pravila i zakone prirode, sadimo drveće, čuvamo biodiverzitet. Biti ambasador znači biti zagovornik očuvanja prirode i okoline, ali i promoter i glasnogovornik ovih ideja, kako bi se što više ljudi uključilo u akciju.

Nevena Topličić, novinarka/reporterka Kurir TV: Šuma čuva čoveka

- Akcija Zasadi drvo je prvobitno bila moj radni zadatak, koji podrazumeva da u televizijskim reportažama zajedno s čuvarima prirode i stručnjacima iz šumarstva ljudima pokažemo kako izgleda razvojni put jednog drveta.

Međutim, ubrzo sam shvatila da ova akcija počiva na ideji koja je meni usađena još u detinjstvu, kad sam kao devojčica odlazila u porodične vinograde. Jedan je bio tik pored puta kuda prolaze automobili, dok je sa druge strane bio okružen drvećem.

Jednom prilikom sam deku pitala da li grožđu smeta ta buka i gasovi koje automobili ispuštaju. On mi je odgovorio: „Dok je njemu ovih stabala, ne sekiram se ja za njega.“

Iako tada nisam najbolje razumela kako to drvo štiti vinograd od buke, kasnije sam naučila da šuma, pre svega, čuva čoveka. Posle dve decenije, dobila sam priliku da pozovem tog istog čoveka - vinogradara, pekara, IT stručnjaka, profesora, lekara, da zasadi drvo i tako investira u zelenu, čistu, u bolju budućnost.

Jovana Janjić, asistent Razvoja ljudskih resursa u kompaniji dm: Biram da delujem odgovorno

- Drvo u četiri godišnja doba prolazi kroz potpunu transformaciju, otkrivajući nam veliku istinu da je promena, zapravo, jedina stalna. Poslednjih godina svedoci smo globalnih klimatskih promena, prirodnih katastrofa, zagađenja vazduha i voda i nabrajanje tu, nažalost, ne prestaje. Da bismo doprineli poboljšanju stanja naše planete, neophodno je da počnemo od sebe. Postati ekološki svestan je uslov za naš opstanak. Pored toga veoma je važno da imamo volju, da nas pokreće iskrena ljubav prema prirodi i da čvrsto verujemo u ono što radimo.

Ako se odvažimo da krenemo na taj put, shvatićemo da nismo sami. Iako nam nekad deluje da je naš doprinos zanemarljiv, kad udružimo snage, rezultat je vredan divljenja.

Svaki pojedinac je učešćem u akciji Zasadi drvo od samog početka doprineo da zajedno sakupimo 1,5 tona semena i posadimo preko 140.000 sadnica širom Srbije. To me čini veoma ponosnom. Pridruži nam se i ti, zasadi svoje drvo i budi deo pozitivne promene!

Stefan Drljača: Ostavljamo nešto i za one posle nas

- U selu Dučalovići kod Čačka, gde sam proveo najlepše trenutke detinjstva, 2015. godine kupio sam jednu livadu od 70 ari. Gledajući odatle Ovčar i Kablar, shvatio sam da bi bilo lepo obogatiti ceo taj predeo šumom. Sa bratom i ocem započeo sam pošumljavanje. Pored svih blagodeti koje šuma ima za živi svet, opčinila me je činjenica da će te male sadnice jednog dana biti visoka šuma, puna ptica, insekata, životinja i gljiva. Gde god otputujem, umesto magneta za frižider, ja skupljam žir i kesten, pa od njih proizvodim sadnice za svoju šumu s bratom, koji je kupio dve susedne parcele. Ideja nam je da pošumimo ceo taj kraj. Da unuci i njihovi unuci jednog dana uživaju u šumi.

Ljudi imaju potrebu da žive u skladu s prirodom, žele da doprinesu i urade nešto konkretno, Zato sam se i obradovao kad sam video projekat Zasadi drvo, jer upravo daje ljudima tu mogućnost. Drago mi je što svojim malim doprinosom mogu da učestvujem u promovisanju ove plemenite ideje. Sadnja drveća ima mnogo pozitivnih efekata, a nijedan negativan. Ovim pokazujemo da nismo potrošači na ovom svetu, nego ostavljamo nešto i za one posle nas.

Bojana Bogojević, UN Educcate Global Climate Change Teacher and Climate Reality Leader: Drvo produžava život

- U akciji Zasadi drvo uvidela sam mogućnost da učinimo mnogo na polju klimatskih promena, jer nije vođena kratkoročnim interesima, već je okrenuta dugoročnim planovima, u cilju dostizanja cilja održivog razvoja broj 13. Važnost drveća nije samo u njegovoj sposobnosti zadržavanja ugljenika već drveće dovodi i do sprečavanja poplava, smanjuje temperature u gradovima, smanjuje zagađenje i dovodi do toga da zemlja bude bogata hranljivim sastojcima. Svetske šume su neprocenjiva prirodna okruženja, u kojima živi 80% kopnenog biodiverziteta, čije su one njihov glavni dom.

Drveće je naš najsnažniji resurs za trajno suzbijanje emisije ugljenika u borbi protiv katastrofalnih posledica koje slede čovečanstvu usled klimatskih promena. Zato, pre nego što polomite mlado stablo, setite se da ono vama i vašoj porodici produžava život.

Danijela Stojić: Male stvari daju velike rezultate

Posao i obaveze su učinili da gradski život zameni moje odrastanje na selu, ali ne i ljubav prema prirodi. Navika da šetam u šumi, po livadi ili da vozim bicikl pored reke su moja najlepša sećanja iz detinjstva. Sada svaki slobodan trenutak koristim da se udaljim od grada i odem u prirodu. Kao pojedinac činim male stvari i trudim se da uključim svoje bližnje u zaštitu životnu sredinu. Zameniti običnu sijalicu štedljivijom, reciklirati, koristiti sezonsko i domaće voće i povrće, zasaditi drvo... Samo su neke od malih stvari koje daju velike rezultate. Zasadi drvo je prilika da pomognemo u razvoju i podizanju svesti o značaju zaštite prirode i očuvanju biodiverziteta. Naše malo za prirodu i njen živi svet znači mnogo. Čuvajmo je kao što ona čuva nas.

Vasilije Tešić i Srbislava Todorović: Imamo priliku da menjamo svet

- Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo da budemo izabrani za ambasadore Zasadi drvo akcije, koja svojim progresivnim i plemenitim idejama pomaže da naša planeta postane bolje i lepše mesto. U našoj maloj umetničkoj radionici Dabar and KO svakodnevno obrađujemo isključivo komade drveta koji su prirodno završili svoj ciklus, darujući im novi oblik. Vremenom smo naučili da svako drvo ima svoju priču, jedinstveni karakter i neponovljivu šaru. Zato svaki put kad uzmemo nešto od prirode, zasadimo po jedno drvo i na taj način izrazimo zahvalnost planeti.

Važno je shvatiti da svako od nas ima jedinstvenu priliku da promeni svet, da doprinese čovečanstvu i oduži dug majci prirodi. Vreme je da konačno shvatimo da se stvari neće promeniti same od sebe, da vazduh neće naprasno postati čist, da se naše reke neće izbistriti.

Cveće Miljković: Osećaj kad se posadi drvo je neverovatan!

- Još 2015, kad smo pošumljavali šume na Stolovima kod Kraljeva koje su nestale u požaru, shvatio sam koliko je to sve lepo i plemenito. Sa mnom su tada bili i akcijaši iz Breze pored Sarajeva i iz Velenja iz Slovenije. Među njima je bilo i onih koji su Stolove pošumljavali pre 30 ili 40 godina. Gledao sam kako sa sa suzama u očima sade nove sadnice i to je sve ostavilo veliki utisak na mene. Nedavno sam na drvo koje sam posadio okačio malu kartonsku jelku na kojoj sam napisao: „Ovo je drvo sreće, posadio ga Cveće!“

Stanojla Rebić: Priroda će vam stostruko vratiti

- Prilika da budem jedan od ambasadora projekta Zasadi drvo za mene je izuzetna čast, jer smatram da svako od nas svojim primerom treba da pokaže kako se životna sredina, i uopšte priroda čuvaju i vole. Trebalo bi svi da razvijamo svest o tome da je prirodi sada potrebna naša pomoć, i ako svako od nas učini malo, na globalnom nivou će to mnogo značiti. Pogotovu mi se čini da je to važno u novonastalim okolnostima, kad su socijalni kontakti svedeni na minimum, sada se više nego ikada vraćamo prirodi, zdravlju, porodici i očuvanju našeg okruženja. Zato je poruka koju upućujem svima: Prigrlite prirodu i ona će vam stostruko vratiti!

Marina Papić: Učimo decu da čuvaju prirodu

- Najbolji poklon koji možete da poklonite svom detetu je brdo đubreta, odnosno - reciklirani materijal s kojim može nešto da stvara! Za vas je to otpad, a za dete je okidač kreativnosti, dozvola da rasklapa, uništava i ponovo sastavlja stvari koje su inače van domašaja za igru. Takva vrsta igre uključuje decu u potpunosti - svojom pažnjom i rukicama vredno konstruišu, a zatim se igraju onim što su sopstvenim snagama napravila. Teško je reći da li je veće uživanje stvaralački deo ili igranje. Niz veština se tu razvija: kreativnost, inženjerstvo, koordinacija... Pored toga, dete stiče važnu lekciju - treba smanjivati količinu otpada, truditi se da recikliramo i čuvamo prirodu, da od nje uzimamo samo ono što je neophodno i da se s poštovanjem i odgovornošću ophodimo prema darovima koje od nje dobijamo. A onda tu svest možemo da širimo dalje - da posadimo novo drvo!

Jana i Nikola: Ljudi iz naše okoline su usvojili ekološke navike

- Mi smo Dvostruka osmica, Jana i Nikola, planinoljupci, čuvari prirode i avanturisti.

Kao planinari često vidimo mnoge nepravde koje se nanose planinama, šumama, rekama, vazduhu i generalno celokupnom biodiverzitetu. Nismo mogli da budemo nemi posmatrači, te smo krenuli u akciju! Prvenstveno smo promenili naše navike, jednokratne predmete zamenili višekratnim, plastiku zamenili staklom ili drvetom, kompostirali, apciklirali, reciklirali, zamenili automobil biciklom ili šetnjom... Najdraže nam je što su ljudi iz naše okoline usvojili ekološke navike i počeli da se ponašaju odgovorno prema prirodi.

Zaposleni u dm-u: Utisci sa sadnje u Jagodini Imali smo osećaj kao da smo svetu darovali nova pluća foto: dm Uokviru projekta Zasadi drvo, na red za sadnju došla je i Jagodina, a priliku da učestvuju u ovoj akciji imali su i zaposleni u kompaniji dm, jednom od partnera projekta. Zahvaljujući njihovoj istrajnosti, nova mlada stabla krasiće naše i živote generacija koje dolaze, kaže Sanja Miletić, poslovođa dm drogerije u tom gradu. - Zasadi drvo je jedna divna akcija koja nam pruža iskorak iz svakodnevice i brzog života. Uči nas da je potrebno da malo usporimo i sprovedemo u delo neku plemenitu aktivnost koja će služiti kako nama, tako i budućim naraštajima. Drago mi je da sam deo dm porodice, koja prepoznaje značaj ovakvog poduhvata i motiviše nas da se i sami uključimo u izgradnju kvalitetnije i zdravije budućnosti. Pored toga, za nas je ovo bila jedinstvena prilika da provedemo dan u prirodi uz sjajnu atmosferu i fizičku aktivnost, a po završetku naše misije, imali smo osećaj kao da smo svetu darovali nova pluća - poručila je Sanja. Kako ističe naša sagovornica, sadnjama se mogu priključiti svi zainteresovani građani, koji će, uz poštovanje epidemioloških mera i pomoć stručnjaka, moći da „posade kiseonik“ do kraja marta na više lokacija širom naše zemlje.

