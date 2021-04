ZASADI DRVO: Nove šume za nova pokolenja

Pluća grada Kraljeva, kako se drugačije nazivaju planinski vrhovi nadomak ovog grada, ali i njihovi obronci, od pre nekoliko dana su bogatiji za oko 1.000 sadnica crnog bora, koliko je posađeno tokom jednog prepodneva u zajedničkoj akciji AMG, dm drogeire markta i institucionalnih partnera, ali i vrednih volontera „Zasadi drvo“.

Sreda pre podne, 10 časova. Na zbornom mestu i pre ugovorenog vremena svi su se već okupili. Autobus sa učenicima i profesorima Srednje šumarske škole u Kraljevu već je spremno čekao u blizini lokacije na kojoj se sadilo. Poneli su i zastavu. Baš kao što se nekada išlo u radne akcije. Pogledi uprti u nebo, sunce koje se promalja i smešak odobravanja - jasno je da će nas vreme danas poslužiti.

foto: Kurir

Motivisani, sa vidinim elanom jedva čekamo da se domognemo zaravni na Ćavi i uzmemo sadnice iz kontejnera. Mnogi od nas su danas ovde prvi put. Ćava pripada masivu Goča, sa ne tako velikom visinom, svega 550 metara nadmorske visine. Poslednjih godina postala je sve popularnije izletište Kraljevčana. Ako krenete iz centra grada pešice, računajte da su vam potrebna oko dva sata hoda da stigete na ovaj planinski vrh sa koga gledate grad kao na dlanu. Malo je gradova u Evropi koji imaju tu privilegiju.

Važna misija

Igor Cvetković, član Gradskog veća grada Kraljeva, istakao je da je taj grad podržao akciju pošumljavanja na Ćavi.

- Ovo uzvišenje je posebno značajno za naše sugrađane, naročito u poslednje vreme, kada smo ceo ovaj predeo otvorili putevima i stazama. Građani ovde pronalaze svoj mir, rekreiraju se i bave sportskim aktivnostima. Mi smo danas ovde da podržimo akciju, a takođe nam je u planu da proširimo aktivnosti pošumljavanja i ozelenjavanja, revitalizacije postojećih zasada koji se nalaze na teritoriji grada Kraljeva. Sređivaćemo sve one površine koje su zapuštene, mi ćemo sređivati i ozelenjavati i tako stvarati ambijent za bolji život građana - najavio je Cvetković.

foto: Kurir

Jaša Erčić, izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine JP „Srbijašume“, pojašnjava da je ovo nastavak akcije sanacije površine koja je izgorela u požaru u blizini Kraljeva 2011. godine.

- Našli smo se ovde da posadimo sadnice crnog bora, da praktično izvršimo povratak one pionirske vrste na ovom izletištu Kraljeva gde sve više ljudi dolazi da šeta i uživa u ovoj prirodi. Ovo je, pre svega, jedna plemenita akcija, jer mislim da danas ne postoji ništa plemenitije od sadnje drveća, da utičemo na kvalitet života građana Srbije i građana Kraljeva. Čist vazduh i svaki litar zdrave, pijaće vode nemaju cenu, i to je najvažnija misija koju obavljamo, a naročito ovi mladi ljudi koji su ovde danas. Sigurno će imati nešto što će pamtiti i čime će se podičiti u svom životu i sutra, kada budu roditelji, dolaziće ovde i pratiti ne samo kako rastu njihova deca već i one biljke koje su oni posadili - naveo je Erčić.

Udahnuli prirodi novu snagu

Profesor Goran Bijanić, koji je u sredu sa kolegom Isidorom Mijovićem i oko 30 učenika te škole pošumljavao ovu zaravan, kaže za Kurir da gde god postoji deo prirode koji se sam od sebe ne može obnoviti, tu uvek priskaču u pomoć vredne ruke učenika Šumarske škole Kraljevo.

- U sredu smo pošumljavali na obronku planine Goč i izletištu Kraljevčana, gde je pre 10 godina katastrofalni požar progutao divnu borovu kulturu. Trideset učenika zajedno sa svojim profesorima sadilo je crni bor sa ubeđenjem da će se blizu 1.000 zasađenih sadnica primiti, jer su biljke posađene stručno, ali i uz mnogo ljubavi - kaže profesor Bijanić.

On ističe da su najlepši časovi u prirodi kada đaci spoznaju vrednost svog rada, pa ispunjeno i nasmejano završe praktičnu nastavu, tad i nastavnici budu ponosni na njih.

- Tako je bilo ovog dana. Osmeh je bio na licima svih učesnika akcije na kraju, jer smo uz druženje u potpunosti ispunili dug prema tom delu prirode udahnuvši joj neku novu snagu. Spremno očekujemo nove izazove - poručuje on.

Odužimo se prirodi

Jedan od volontera Nikola Sićević oduševljen je akcijom.

- Akcija je bila i dobro organizovana i ljudi koji su došli su stvarno bili jako druželjubivi. Na akciju sam se odazvao zato što mislim da većinu svog života živim na ovoj našoj zemlji konstantno trošeći resurse koje ona ima bez ikakvog razmišljanja. Ovo je samo bila prilika da nešto vratim nazad, a ja sam zauzvrat dobio sunčano jutro na planini družeći se s ljudima. Mislim da je to minimum koji sam mogao da uradim i lično za sebe i moje zdravlje, kao i za zdravlje ljudi oko mene i okoline - kaže Nikola i dodaje:

foto: Kurir

- Jedna stvar koju sam danas naučio jeste da ako čovek zasadi tri stabla u toku svog života, time je nadoknadio onaj kiseonik koji je za to vreme potrošio. Mislim da je žrtvovanje malo slobodnog vremena zarad toga definitivno vredno - zaključuje on.

Isidori Maričić, koja je u sredu zajedno s njim pošumljavala, ovo je već drugi put da učestvuje u akciji „Zasadi drvo“.

- Kada sam 2019. zasadila prvu sadnicu, osetila sam da vraćam nešto prirodi, da iza sebe ostavljam pozitivnu promenu. Biće mi još draže kada za nekoliko decenija posetim iste lokacije i uživam u njihovom hladu i čistom vazduhu. Ovo jeste mali i nedovoljan korak, ali svaki korak je važan u očuvanju naše prirode. Odlična organizacija akcije je znatno olakšala sam rad, a timska atmosfera ga je učinila zabavnim. Nažalost, nije bilo mnogo volontera, nadam se da ću sledeće sezone upoznati više istoumnih sugrađana, mladih, ali i starijih osoba, jer verujem da je svako u stanju da pomogne i doprinese promeni. Volja i ljubav prema prirodi su dovoljni da brda ozelene i da naša pluća lakše dišu. Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada - navela je ona.

Drvo sreće

Cveće Miljković, inače jedan od deset ambasadora „Zasadi drvo“, takođe je u sredu bio u Kraljevu.

- Bilo je predivno! Vreme nas je poslužilo, zemlja je bila mekana. Oduševio sam se tim predelom, to je jedan fantastičan vidikovac sa koga pogled puca na sve strane! Sreo sam i svoje stare prijatelje, šumare iz JP „Srbijašume, sa kojima sam pre šest godina u akciji „ORA nije fora“ pošumljavao Stolove nakon požara koji je progutao veliki deo šume. Taj osećaj, kada vidite mlado drvo koje ste pre nekoliko godina posadili, ne može ni sa čim da se meri. I što više budemo sadili, to je više kiseonika za sve nas, više kvalitetnog vazduha - kaže Miljković, koji je na sadnice koje je sam zasadio kačio jelkice s natpisom: „Ovo je drvo sreće, posadio ga Cveće!“

foto: Kurir

Kraljevčanka Vesna Miletić Femić ističe da se brojni entuzijasti, udruženja, ali i zaljubljenici u prirodne lepote ovog grada sa ogromnom voljom i željom priključuju različitim aktivnostima koje imaju za cilj očuvanje životne sredine.

- Danas je napravljen još jedan korak napred, Ćava je oživela. Bilo je dosta mladih ljudi, izašli su iz zatvorenih prostora, pričali, sadili rasad, istrošili malo fizičke snage i, što je najvažnije, disali punim plućima.Ostavili su makar i nakratko mobilne uređaje. Treba da bude što više ovakvih aktivnosti. Mladi treba da budu motivisani i da se odazivaju u što većem broju. Mi entuzijasti starije generacije s nostalgijom se sećamo različitih radnih akcija, druženja i nadamo se da će se čovek vratiti prirodi. Nekoliko sati provedenih u prirodi lek su za dušu - ističe naša sagovornica.

Kurir.rs/ Jelena Vukić Foto: Kurir