BORIS IVANOVIĆ, JP "SRBIJAŠUME": 200.000 sadnica drveća će biti zasađeno tokom treće sezone akcije "Zasadi drvo"

Nekada su smatrane problemom daleke budućnosti, medjutim klimatske promene postale su deo naše sadašnjosti.

Iz borbe protiv sve bržih promena klime niko nije izuzet, a jedan od najvažnijih zadataka današnjice jeste da svaki građanin ovu priču doživi kao svoj lični problem, na koji je u stanju da utiče i kao pojedinac, ali i kao deo zajednice.

Na ovu temu razgovarali smo u Pulsu Srbije sa Borisom Ivanovićem, JP "Srbijašume".

foto: Kurir televizija

- Imamo sreće da smo na podneblju koje je prilično izdašno, u skladu sa tim površina šuma na teritoriji Srbije je po nekom poslednjem merenju 30%, što znači da je jednaka proseku svetske šumovitosti ali i ispod evropske koja je 40%. Zadatak je svih nas da povećamo tu površinu. Ova akcija je jedan način da se to i postigne, ovo je već treća sezona ove akcije i meni je izuzetno drago. U prvoj godini smo hteli da vidimo šta je to što mi možemo da uradimo, posadili smo preko 50.000 sadnica, sledeće godine je bilo 10.000 sadnica, ove godine idemo na 200.000. Kad govorimo o svesti građanina, moramo da znamo jedan značajan podatak, a to je da skoro više od polovine šuma u Srbiji u vlasništvu fizičkih lica - rekao je Boris

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:24 Goran Gnus- Zasadi drvo