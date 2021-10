KAKAV CAR! Madić u selu kod Čačka od PUSTE LIVADE napravio ŠUMU, sve je počelo sa 150 sadnica

Prošlog vikenda na Adi Ciganliji održala se „dm Ženska trka“ koja slavi zdravlje i život ženske populacije, ali i promoviše zaštitu životne sredine. Učešće u trci uzela je i naša atletičarka Olivera Jevtić, a jedan od ambasadora akcije Zasadi drvo je Stefan Drljača iz okoline Čačka, mladić koji je svoj posed pretvorio u šumu!

"Kupio sam livadu u selu Dučalovići, gde je moja dedovina i s obzirom na to da jako volim to selo, da uživam u prirodi, odlučio sam da podignem svoju šumu kako bih još više oplemenio taj prostor", objašnjava on početke svoje lične akcije.

Prvo je, kako kaže, zasadio 150 sadnica, vremenom je počeo da ih donosi iz zanimljivih destinacija, prijatelji su počeli da mu poklanjaju biljke, a posle šest godina od livade se stvorila mlada šuma sa prvim hladom.

"Skoro sam pogledao fotografiju hrasta koji je bio do kuka, sad je posle četiri godine viši od mene", objašnjava on i dodaje da je sve započeo jer je čuo da šuma ima oko 300 blagodetnih funkcija po čoveka i okolinu.

Kako naglašava, ovo je bio način da se oduži prirodi.

"Zamislio sam da na tom komadu zemlje ostane neka skromna zadužbina za moju porodicu, decu, buduća pokolenja", kaže Stefan, kome je drago što je inspirisao i druge da mu se pridruže.

foto: Kurir Tv

A na trci na Adi ciganliji u organizaciji Beogradskog maratona izražena je nada da će se vremenom povećavati broj ženskih rekreativaca kada je trčanje u pitanju, a parkovi i šume su tu da nas podsete na povratak prirodi i njeno očuvanje.

foto: Kurir Tv

Svetlana Jovanović Mitić, marketing menadžer kompanije "dm drogerie markt Srbija" kaže da su Žensku trku pokrenuli u nekoliko gradova sveta.

"Ova trka nije obična, pored brige o zdravlju, osvrnuli smo se na osobe sa invaliditetom i ekološku poruku koja nosi ovu trku", rekla je ona.

foto: Kurir Tv

Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona kaže da je ovo 15 put da se organizuje ovakva akcija, kojom pristupa sve više učesnica.

"Žene potpuno ravnopravnoo učestuju u maratonu, od šest odsto smo dogurali na više od 30 odsto", zaključio je on i dodao da je bavljenja fizičkom aktivnostima primarna preventiva u borbi protiv mnogih bolesti.

Olivera Jeftić je dodala da je ispunjava ova akcija, lepo vreme i veliki broj prisutnih žena.

(Kurir.rs)

