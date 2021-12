ZASADI DRVO: Ponosni na zajednicu koja radi i sadi!

Značaj šuma i njihov uticaj na opstanak čovečanstva nemerljiv je. Od kiseonika, koji nam je neophodan, preko staništa za veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, zaštite voda, prevencije erozije zemljišta, ublažavanja klimatskih promena, sve do drveta koje koristimo.

Akcija „Zasadi drvo“, koju su AMG i dm pokrenuli pre tri godine sa institucionalnim partnerima kako bismo, između ostalog, dali svoj doprinos u edukaciji, menjanju naših navika, stvaranju zdravije životne sredine pošumljavanjem, odavno se zahuktala i dala svoje prve velike rezultate. U istom ritmu nastavljamo i dalje. Nakon praznika pa sve do kraja marta AMG i dm će sa svim partnerima nastaviti poslove na osnivanju novih šuma, a očekujemo da nam se u tome priključi još veći broj volontera.

Zahvalni svima koji su deo našeg uspeha

Ana Aleksić, članica uprave AMG, istakla je da je kraj godine pravo vreme da sagledamo šta smo postigli i da se setimo onih koji su nam u tome pomogli.

- Više od 120.000 novih sadnica širom Srbije, zasađenih samo u ovoj sezoni, tj. u poslednja tri meseca, još jedan je rezultat kojim se ponosimo, a koji je ostvaren u saradnji sa našim partnerima i građanima. U ime kompanije Adrija medija grup zahvaljujem svima vama koji ste deo porodice „Zasadi drvo“, jer smo zajedničkim snagama i ove godine uspeli da savladamo prepreke i ostvarimo sve ciljeve. Kroz niz najrazličitijih aktivnosti radili smo na podizanju svesti o značaju prirode, a dosad smo ukupno posadili više od 250.000 sadnica. Ohrabreni rezultatima, ali svesni izazova koji nam predstoje, u novu godinu ulazimo sa novim željama i planovima i s jasnim ciljem da nastavimo da doprinosimo zdravijoj budućnosti generacija koje dolaze. Najvažnije merilo uspeha naše kompanije jeste poverenje naše publike, podrška naših partnera i broj posađenih sadnica koje rastu u nove šume. Imamo mnogo razloga da budemo ponosni na postignuto, a zahvalni smo svima koji su deo našeg uspeha.

Sadnja s ljubavlju

Profesor Goran Bijanić iz Šumarske škole u Kraljevu kaže da su vredne ruke učenika te škole i ove godine zasadile više hiljada sadnica i tako su ostvarili svoju glavnu misiju, a to je da na delu pokažu kako se brine o prirodi i kako joj vraćamo ono što joj je neko oteo.

- Pošumljavali su terene na Goču, u Kamenici, Žiči, Ibarskoj dolini, na Ćavi, to jest svuda tamo gde priroda nije mogla sama da se obnovi, učenici Šumarske škole su joj pritekli u pomoć. Ðaci su sadili sa osmehom, pesmom i puno ljubavi, a to je garant da će se sadnice i primiti. Kao partneri u zajedničkoj akciji „Zasadi drvo“, pored sadnje, u toku godine imali smo kvalitetnu medijsku podršku, i to kroz razne emisije gde je briga o životnoj sredini bila na prvom mestu. Zasluge za sve veće interesovanje mladih za upis tih zanimanja pripadaju i vašoj kući jer smo preko nje ušli u domove širom Srbije, promovišući zajedno nešto što je lepo, plemenito i bitno za sve nas. Ušli smo zajedno u srca mnoge dece koja edukacijom spoznaju lepotu prirode i iz tih đačkih srca stižu vam najlepše čestitke za predstojeće praznike.

Udruženi možemo sve

Menadžerka marketinga dm drogerie markt Svetlana Jovanović Mitić istakla je da na izmaku godine želimo da se osvrnemo na sve što smo postigli, ostvarili, uspeli.

- Zahvaljujući našim zaposlenima, volonterima i partnerima, i ovu godinu završavamo ponosni i ispunjeni zato što smo zajedno marljivim radom i posvećenošću postavili rekorde u pošumljavanju naše zemlje. Zahvaljujući svima koji dele i žive iste vrednosti, eko-herojima koji su bili deo sadnji, zdravija i zelenija budućnost polako postaje naša stvarnost. Radujemo se svima koji će nastaviti da budu deo projekta „Zasadi drvo“, kao i onima koji će u narednoj godini posaditi svoje prvo drvo. Važno je da i u 2022. godini svakodnevno preduzimamo male korake koji menjaju naš svet nabolje i da jedni drugima budemo inspiracija. Ne zaboravite da darujete ljubav i pažnju sebi i svojim bližnjima. Verujemo u nas i verujemo da će ovo biti još jedna godina u kojoj ćemo pokazati da udruženi možemo sve. Mi ćemo, kao i uvek, nastojati da budemo tu jedni za druge.

Povezanost čoveka s prirodom

Direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai kaže da je kraj poslovne godine vreme kada se svode računi i prave bilansi o radu preduzeća i istovremeno trasiraju novi projekti.

- Sa zadovoljstvom vam mogu reći da je JP „Vojvodinašume“ ostvarilo odlične poslovne rezultate i održalo lidersku poziciju u svetu šumarstva, uprkos izazovima. Kontinuirano smo sprovodili aktivnosti našeg redovnog poslovanja, ali i na projektima koji se tiču promovisanja odgovornog ponašanja prema životnoj sredini i pritom posebno bili usmereni prema deci, kao budućim nosiocima društvenog prosperiteta. Kao institucionalni partner, zajedno sa AMG, javnim delovanjem, bili smo u službi informisanja javnosti o značaju očuvanja i zaštite prirode, a najmlađima smo približili temu koja se odnosi na biodiverzitet, kao i na povezanost čoveka sa prirodom, što je i bila ključna tema trećeg ciklusa projekta „Zasadi drvo“.

Podižimo Srbiju

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kaže da čovek za života potroši kiseonika koliko proizvedu tri stabla.

- Mislim da to nije mnogo drveća da posadi svako od nas za svog života. Isto tako, verujem da će tih više od 120.000 stabala koje smo za samo poslednja tri meseca zasadili donekle vratiti dug prirodi, ali i poslati poruku svima koliko malo napora je potrebno da priroda nastavi da pruža ono zbog čega i postoji - život. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa vašom kompanijom, zasadili smo 250.000 novih stabala, zbog čega je zadovoljstvo veće, znajući da postoji još neko ko je spreman da delima, ne samo lepim rečima, čuva i podiže našu Srbiju.

Dobar primer budućim generacijama

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić navodi da taj resor podržava i realizuje u školama niz projekata koji doprinose razvijanju svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, među kojima je i projekat „Zasadi drvo“.

- Veoma sam zadovoljan rezultatima koje smo postigli ovim projektom. Smatram da smo doprineli podizanju ekološke svesti učenika i nastavnika u školama. Uticali smo na to da shvate koliko je pošumljavanje važno za našu planetu i da svako kao pojedinac treba da doprinese tom zajedničkom cilju - da unapredimo svest mladih i njihovu odgovornosti prema prirodi. Ovakve kampanje nemaju alternativu i očekujem da zajednički rad nastavimo i u narednoj godini.

Fabrika kiseonika

Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS, ističe da krize stvaraju šansu za promene načina življenja.

- Zato smo akciju „Zasadi drvo“ u protekle dve godine darivali radom, kreacijom, glasom i vizijom da se održi, da nas bude više, da svako podigne svoju fabriku kiseonika. Zato hvala svima u našoj familiji provajdera akcije, jer smo se u proteklom periodu vraćali u stara dobra vremena građanskog aktivizma i patriotizma, da se Srbiji daje i što manje uzima. Ne transformišu se organizacije, nego ljudi. Čekaju nas maraton, lepota življenja i plavo nebo!

Sačuvajmo prirodu

Tomica Mišljenović iz Botaničke bašte „Jevremovac“ kaže da su ispunili svoj osnovni zadatak - da edukacijom mladih u oblasti botaničkih nauka doprinese očuvanju prirode naše zemlje.

- U svečanom ambijentu, sa okićenim četinarima višedecenijskih stabala jela, smrča, borova, Pančićevih omorika, u susret novoj 2022. realizovaćemo brojne praznične, edukativne programe u Botaničkoj bašti. Jedan od ciljeva programa svakako nam je da svi nauče koliko je važno kupovati četinare sa busenom, koje će nakon novogodišnjih praznika zasaditi, možda baš u lepim akcijama projekta „Zasadi drvo“.

Konstantno uvećanje šumovitosti

Igor Braunović, v. d. direktora JP „Srbijašume“, naveo je da u godini u kojoj su obeležili 30 godina postojanja imaju razloga za slavlje.

- Zahvaljujući izuzetnom zalaganju zaposlenih u svim gazdinstvima i uprkos pandemiji, mi iz godine u godinu postavljamo značajne rekorde u dobrom poslovanju. Kvalitet i vrednost su osnovne karakteristike akcije „Zasadi drvo“, koja će, verujem, trajati još godinama zato što daje svoj doprinos poboljšanju kvaliteta životne sredine, menja svest mladih generacija i uči ih odgovornom ponašanju prema šumi - a to su vrednosti koje mi kao preduzeće neprestano negujemo.

Očuvanje prirodne baštine

Zavod za zaštitu prirode Srbije, koji se akciji priključio u poslednjoj sezoni, poželeo je uspešnu narednu godinu i nove zajedničke poduhvate u očuvanju i zaštiti prirodne baštine naše zemlje, kao i mnogo lepih trenutaka provedenih u otkrivanju njenih čari i lepota.

Potreba svih nas

Sekretar Pokreta gorana Srbije Miroslav Mihajlović smatra da je akcija „Zasadi drvo“ potreba svih nas u godinama koje predstoje, imajući u vidu stanje životne sredine kod nas i u svetu u svetlu klimatskih promena.

- Pokret gorana Srbije podržava nastavak zajedničke akcije „Zasadi drvo“, očekujući da će se pandemija izazvana kovidom 19 u narednoj godini smiriti i da ćemo u normalnijim uslovima pristupiti konkretnoj realizaciji na pošumljavanju, podizanju vetrozaštitnih pojaseva, ozelenjavanju, unapređenju rasadničke proizvodnje, edukaciji dece i svih građana.

Jelena Vukić