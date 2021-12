REZERVAT KOJI IMA PRVU KATEGORIJU ZAŠTITE: Stabla hrasta lužnjaka stara preko 450 godina i visoka ČAK 35 METARA

U Vojvodini, strogo čuvan rezervat Stara Vratična dostupna je samo istraživačima. Pod zaštitom je od sredine proščog veka. Ovde vlada ekološka ravnoteža, uslovi života biljnog i životinjskog sveta su ne izmenjeni i prirodni procesi i pojave se odvijaju nesmetano.

Ivana Lozjanin iz "Vojvodinašume" otkrila nam je više o slavonskim šumama.

- Karakteristična je po tome što su to šume hrasta lužnjaka i one se prostiru na površini od 42.000 hektara na području Srema. To je samo jedna petina slavonskih šuma, a čitav komplet se nalazi u Hrvatskoj na površini od 200.000 hektara. Rezervati koji su u gornjem Sremu su određeni po nekim tipološkim obeležijima. U gornjem Sremu ima oko 300 hektara strogo prirodnih rezervata, a jedna od njih je Stara Vratična - rekla je Ivana Lozjanin za Puls.

foto: kurir televizija

Stara Vratična, nedostupna je za posetioce kako bi se sačuvala njena autentičnost. Nalazi se uz samu reku Savu, a njena kategorija zaštite je prva.

foto: kurir televizija

- Poslednja instituciona zaštita tog rezervata datira iz 56. godine prošlog veka. Na površini od 10,3 hektara je njegova površina. Rezervat je u kome se nalaze danas 311 stabala hrasta lužnjaka sa starošću koja datira preko 450 godina. Ono što su prirodne retkosti jeste što su ta stabla toliko stara, visoka čak 35 metara - rekla je Ivana Lozjanin.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:19 Zavod za zaštitu prirode: Fokus istraživanja biće zaštita područja