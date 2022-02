VELIKA EKOLOŠKA AKCIJA! Prvaci svih osnovnih škola Srbije imaju priliku da ZASADE SVOJE PRVO DRVO

Danas je početak jedne od najvažnijih akcija "Gledaj kako rastemo". Prvaci širom Srbije će imati priliku da zasade svoje prvo drvo.

Od samog početka akcija „Zasadi drvo“ osim pošumljavanja i sadnje u gradovima širom Srbije, ističe važnost informisanja i motivisanja najmladjih. Iz tog razloga, najviše pažnje u toku Velike nedelje poklonjeno je aktivnosti „Gledaj kako rastemo“ koja ima za cilj da podstakne najmladje, u ovom slučaju prvake da zajedno sade u dvorištima njihovih škola.

Irena Petrović, iz kompanije Adria media group koja je zajedno sa DM drogerie markt pokrenula ovu akciju, istakla je da je ovo jedna od najznačajnih akcija posebno za đake prvake.

- Danas je veliki dan za akciju Zasadi drvo, a čini mi se i za sve škole u Srbiji. Ovo je prvi put da smo organizovali u isto vreme u svim školama u Srbiji sadnju Belog Bora. Prvaci osnovnih škola sa svojim učiteljima prvi put će imati priliku da zasade drvo u dvorištima svojih škola. Mislim da je to izuzetno važno. Bilo je veoma kompleksno organizovati i veliki je posao bio organizovati ovo. Ono što je važno jeste poruka stigli smo do prvaka, stigli smo do najmlađih. Sa jedne strane važna je edukacije, a sa druge i edukacija. Mi imamo tri akcije u okviru ove nedelje, sa tim da smo počeli sa najmlađima. U subotu sadimo sad već tradicijalno u kompanijama koje su pokrenule ovaj projekat Zasadi drvo, nama je cilj za taj dan da posadimo 5.000 sadnica. U ponedeljak je najvažnija akcija, a to je forum "Veliko pitanje". Organizujemo ga na šumarskom fakultetu i izuzetno je važan jer okupljamo stručnjake, predstavnike svih institucija i partnera. Onih koji su fokusirani na temu šumarstva i zaštite životne sredine - rekla je Irina.

Milan Pašić, predstavnik jednog od institucionalnih partnera akcije i pomoćnikom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja istakao je da je glavni cilj ove akcije edukacija.

- Jako je teško bilo iskondinirati uzimajući u obzir da je bio sretenjski raspust i koja je epidemiološka situacija u pitanju. Mada akcija je uspela. Cilj ove akcije je edukacija, svakako đaci prolaze kroz ovu temu na časovima predmeta "Sveta oko nas" tako da smo jedan lep koncept napravili. Naravno mi smo imali još dosta akcija pored ove. Baš ove godine imali smo jedan pilot projekat "Uloga učenika u zaštiti sredine", gde smo imali 5 tema u 29 osnovnih škola, gde smo uključili lokalnu samoupravu, roditelje i škole. Tu smo rešavali neke lokalne probleme, gde su deca sa svojim nastavnicima trebali da predstave neke osnovne probleme i daju moguća rešenja - rekao je Pašić

Direktorka škole Miloš Crnjanski, Milica Vučićević otkrila je koliko je ova akcija važna za đake ove škole.

- Za decu osnovo školskog uzrasta od naručitog je značaja da kroz akcije sakupljanja reciklicirajućih sirovina, sadnju novih sadnica i podizanju zelenih površina razviju ekološku svest. Sve u cilju očuvanja naše planete za buduće generacije. Oni trebaju to da usvoje kao trajno znanje i samo uz takvu razvijenu ekološku svest o planeti mi imamo budućnost. Za školu nove sadnice znače nov život. Podizanje ekološke svesti, razvoj ekološke svesti kod učenika jer će se oni brinuti o njima. Praktična primena biljaka u nastavi je neizmerna, dakle o filtraciji i značaju kiseonika da ne govorim - navela je direktorka.

Prvaci Mija i Andrej rekli su zbog čega je bitno da se zasadi drvo i zašto je to bitno školi.

- Bitno je da sadimo drvo jer nam ono proizvodi kiseonik - rekla je Mija.

- To će da znači školi tako što će ulepšati našu školu i da će nam više kiseonika - rekao je Andrej.

Glumica Vanja Nenadić, takođe i ambasadorka akcije Zasadi drvo, navela je da je veoma važno da usadimo deci ljubav prema prirodi.

- Meni je stvarno drago što sam deo ove akcije i verujem da treba deci da usadimo ljubav prema prirodi, poštovanje i empatiju - rekla je glumica.

U školi Jovan Miodragović na Vračaru ovi prvaci su zasadili svoje prvo drvo.

Osnovna škola Dragiša Mihajlović, ovo je jedna škola sa najviše zelenih površina u Kragujevcu.

- Škola već nekoliko godina u nazad neguje tu kulturu razvijanja svesti o zaštiti životne sredine i to je svakako cilj koji želimo da postignemo tokom njihovog školovanja. Ovo je jedna sjajna akcija i jedan izuzetan narativ u pozitivnom smislu. Projekti koji se odnose na nivo očuvanja životne sredine su vrlo intezivni i naša škola te projekte prati vrlo uspešni. Mi smo prošle godine imali akciju gde su posadili 4 sadnice i koje sada neguju i čuvaju. Nadam se da kada se posle mnogo godina budu vratili u svoju prvu školu, moći će da vide svoje drvo koje su posadili i koje je odnegovano njihovom rukom - rekao je direktor.

