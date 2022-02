UŽIVO FORUM ZASADI DRVO-VELIKO PITANJE: Saznajte kolika je pošumljenost Srbije, na koji način se vrše merenja i kako ih unaprediti

U kakvom stanju su srpske šume, kolika je trenutno pošumljenost naše zemlje, a kolika bi trebalo da bude i kako to da postignemo, samo su neka od pitanja na koja odgovore čekamo godinama, a neke od njih saznaćemo i na današnjem forumu "Veliko pitanje", koji organzujemo na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Tu ćemo okupiti stručnjake, partnere i saradnike i pokušati da postavimo putokaz za sve buduće zajedničke aktivnosti.

Kroz šest panela danas saznajte odgovore na sva važna pitanja koja se tiču stanja u srpskom šumarstvu, kao i koji su dalji planovi i projekcije.

AGENDA

09.30-10.15 UVODNO OBRAĆANJE

Na početku, u uvodnom obrćanju, govoriće:

- Prof. dr Branko Stajić, dekan, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Saša Stamatović, v. d. direktora Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Dr Milan Pašić, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- Roland Kokai, direktor JP „Vojvodinašume“

- Igor Braunović, v. d. direktora JP „Srbijašume“

Prof. dr Branko Stajić rekao je na početku da su znanje i stručnost treba da budu osnova svake struke.

- Svedoci smo da pojedine grupe razni takozvani ekolozi, prema planskim i utemeljenim radovima šumarske struke, često ih promovišu kao nepotrebne. Ovaj skup je važan, ono što je dobro i interesantno je to što je poslednjih godina povećana društvena i ekonomska odgovornost. To je sve pohvalno jer nije zadatak samo šumarskog sektora da radi na promociji značaja ove aktivnosti, već svakog pojedinca, svake grupe pa i države što konačno treba da podigne svest o značaju šuma - rekao je on.

10.15-11.00 PANEL 1: KOLIKA JE POŠUMLJENOST SRBIJE?

1. PODACI: Kolika je tačno pošumljenost Srbije prema poslednjim podacima

2. UNAPREĐENJA: Način na koji su rađena merenja i kako ih unaprediti kako bismo imali podatke u realnom vremenu

3. ZAJEDNIČKI PRESEK: Koja su konačna, usaglašena mišljenja o trenutnoj pošumljenosti Srbije

Na prvom panelu govoriće:

- Saša Stamatović, v. d. direktora Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Mr Božidar Milovanović, dipl. inž. šum., rukovodilac Odeljenja za planiranje gazdovanja šumama, JP „Srbijašume“

- Dr Bojan Tubić, samostalni stručni saradnik za planiranje gazdovanja šumama, JP „Vojvodinašume“

- Dr Damjan Pantić, redovni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Moderator: Vladimir Karalejić, novinar Adria Media Group

