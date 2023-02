"PRVI PUT U ŽIVOTU SU IMALI PRILIKU DA ZASADE DRVO" Petrović: Posadili smo preko 6.000 sadnica, a ovo je tek početak!

Velika deponija nadomak Bačke Palanke uskoro će biti oaza prirode. Pošumljavanje je uspešno organizovano u sklopu “Zasadi drvo” u kome su učestvovali brojni volonteri, učenici lokalne osnovne škole, radnici “Vojvodinašuma”, preduzeća iz Bačke Palanke, a i zaposleni Adrija medija grupe i DM drogerie markt koji su i inicijatori ovog projekta. Imali smo priliku da vidimo kako je jedna od sadnji u okviru akcije Zasadi drvo izgledala u Bačkoj palanci.

Više detalja o ovome i o već četvrtoj sezoni akcije koju su pokrenuli Adriamedia group i dm drogerie market danas nam je ispričala Irena Petrović, PR menadžer Adriamedia grupe.

Ispirčala je kako je akcija prošla i kakav je odziv građana bio.

- Ja sam bila sprečena, nisam bila direktan učesnik akcije, ali odziv je bio sjajan. Direktorka osnovne škole "Zdravko Čelar" iz Čelareva je dovela odeljenje sedmaka koji su sadili. Nekima je to bio prvi put da su imali priliku da posade drvo. Imali smo preko 100 ljudi na toj sadnji, a to je površina od dva hektara i posadili smo preko 6.000 sadnica i zaista smo ponosni na to! - rekla je Petrović.

Podelila je planove koji predstoje ovoj akciji "Zasadi drvo".

- Predstoji nam velika sadnja, gde ćemo saditi, mi koji smo pokrenuli ovu akciju, iz Adria media grupe i dm drogerie marketa i to polovinom marta u kojoj se nadamo da ćemo dostići pola miliona posađenih sadnica. Paralelno sa sadnjom nastavljamo sa našim aktivnostima. U fokusu su nam deca. Pripremili smo neobičan sled stvari. Krećemo sa bebama. Svetski dan šuma je 21. mart kada ćemo posaditi 205 novih stabala, jer je to broj novorođenih beba na svetski dan šuma, prošle godine u Srbiji. Organizovaćemo i radionice u vrtićima na kojima pravimo hotele za insekte, na temu života u prirodi. Nastavljamo tradicionalnu akciju "Gledaj kako rastemo". Prvaci u svim osnovnim školama u Srbiji dobijaju svoje sadnice, imaju čas u prirodi i zajedno sa svojim nastavnicima sade te sadnice - otkrila je Petrović.

Podvukla je važnost partnerstava i pozvala sve koji žele da učestvuju da se pridruže ovoj korisnoj i kreativnoj akciji, jer su nam, kako je rekla Petrović, šume preko potrebne.

Podizanje svesti o zaštiti životne sredine je od esencijalnog značaja za Srbiju i život svakog od nas.

