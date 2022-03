PRIRODA NAM DAJE SVE ŠTO NAM JE POTREBNO U TOM TRENUTKU

U podcastu pod nazivom „Ecolucija”, devetom po redu, u okviru treće sezone projekta „Zasadi drvo”, gošća je mlada glumica Vanja Nenadić, ambasadorka pomenute akcije koja okuplja veliki broj ljubitelja prirode.

Vanja je svoje detinjstvo provodila na selu kod bake i deke i uživala u čarima prirode, ali kako nam je rekla, nije oduvek bila povezana s njom na pravi način:

– U svima nama je urođena ta potreba za prirodom, samo je pitanje trenutka kada ćemo to osvestiti. Kod mene se to desilo skoro i zato osećam potrebu da utičem na druge ljude i da se što više priključujem ovakvim akcijama i organizacijama.

Priroda za glumicu ima veliku moć, može da ti bude rame za plakanje, dok s druge strane može da te nasmeje do suza.

– Priroda me je naučila da mogu da oprostim, da prihvatim, da se suočim i budem hrabrija. Priroda jednostavno prepozna šta ti je u kom trenutku potrebno i to ti da, a to zavisi od tebe i tvog trenutnog stanja – otkrila je Vanja. Dodala je i da nam priroda najviše pomaže da uspostavimo kontakt sa samim sobom, jer se u njoj ne plašiš ničega i nikada nisi sam.

Rodni grad ambasadorke akcije „Zasadi drvo” je Sombor, najzeleniji grad u Srbiji, a u veoma zanimljivom razgovoru nam je i otkrila zašto je Sombor poseban i po čemu je prepoznatljiv.

– Žalosna vrba je moja omiljena vrsta drveta zato što me podseća na Sombor, koji je prebogat i prirodnim i kulturnim sadržajem. Tamo obavezno morate videti kanal, u kom sada možete voziti i kanu – rekla je Vanja i naglasila da je to grad kome se i njeni prijatelji rado vraćaju.

Mlada glumica je veliki borac za očuvanje prirode i trudi se da, koliko god može, utiče na svoje prijatelje da ne prljaju okolinu. – Sve počinje od tebe, ne samo što se tiče prirode nego i odnosa s ljudima, odnosa prema poslu, i prema prirodi na kraju krajeva. Pored toga što utičem na svoje prijatelje da ne bacaju pikavce i đubre na ulicu, trudim se da zagrlim drvo, da ne trošim mnogo vode, struje, da brinem o prirodi u svakom smislu – naglasila je.

Vanja je uvek nasmejana, puna pozitivne energije, a kako nam je rekla, pored porodice i prijatelja, za njenu sreću zaslužna je i gluma. – Za moju sreću najviše je zaslužan moj posao. Gluma te konstantno drži na distaci od realnosti, koja može da bude surova i tužna. Sačuvala me je i od korone i od svih tih negativnih energija – rekla je ona.

Veliki utisak na nju ostavila je zajednička sadnja kompanija Adrija medija grupa i dm drogerie markt na kojoj je bila sa drugaricom. Pored toga što je pozvala sve ljubitelje prirode da dođu na sadnju i na taj način učine mali korak za prirodu, a veliki za čovečanstvo, na kraju razgovora je svima poručila sledeće:

– Trudite se da što više volite, razumete, prihvatite, da vas sve manje košta i da pomažete jedni drugima.

Audio-podcast možete poslušati OVDE.

Zasadi drvo