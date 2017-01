AKSEL DONOSI NEVOLJE AUSTRIJI: Ledeni talas donosi snežne mećave, pad temperature do -20! Austrija 07:02, 06.01.2017. 1

Snažna oluja Aksel koja je u pojedinim trenutcima dostizala brzinu i do 130 km/h , donela je ledeno vreme propraćeno snežnim padavinama. Zahlađenje se očekuje i u nizijama, dok će u planinskim predelima temperatura pasti na -20 stepeni Celzijusa.Širom Austrije od Foralberga pa sve do zapada Donje Austrije očekuju se jake snežne padavine koje će doneti i do 50 santimetara visok snežni pokrivač pre svega u planinskim predelima Salckamergutsu i Arlbergu. U ovim predelima je već u sredu snežni pokrivač dobio dodatnih pola metra.

Uz zahlađenje i jak vetar u planinskim predelima su se pojavili veliki snežni nanosi koji povećavaju opasnost od lavina. Pripadnici nadležnih vlasti Gornje Austrije upozoravaju da lavine mogu da krenu svakog trenutka i ovim putem dodatno apeluju na skijaše da budu oprezni.

Hladne vazdušne mase donose zahlađenje širom Austrije, pa će tako u vreme praznika delovi južne i istočne Austrije koji su danas imali par sati sunčanog vremena, sutra iznenaditi nagli pad temperature koje će dostizati i minus 20 stepeni. Prema vremenskim prognozama geometeorološkog zavoda

Austrije blago smirivanje i porast temperature se može očekivati u subotu.

U Donje Austrijskom Braintenštajnu usled otežanih uslova za vožnju sa puta je sleteo jedan kamion i prevrnuo se na krov. Samo pukom srećom niko nije povređen. Takođe u Salzcburgu su snežne padavine izazvale brojne udese te je veliki broj automobila ostao zarobljen u snegu. Samo u jutarnjim časovima više od 10 teretnih vozila se našlo zarobljeno u snegu na delu auto puta u Lungau u smeru ka Salcburgu. Dva skijaša su nestala.

