DRAMA NA LETU BANKOK - BEČ: Austrijski avion uspeo sa jednim motorom prinudno da sleti u Istanbul!

BEČ - Let na relaciji Bankok – Beč trajao duplo duže nego što je planirano. Naime piloti su primetili da je došlo do kvara na levom motoru.

To su otkrili dok su bili u turskom vazdušnom prostoru. Oni su odmah na svom boingu 777 ugasili motorsku turbinu.

„Sigurnost je prioritet Austrian Airlinesa, zbog čaga se posada boinga 777 odlučila na prinudno sletanje u Istanbulu“, rekao je portparol Austrijske avio kompanije Vilhelm Baldia.

Avio kompanija je poslala drugi boing sa tehničarima do Istanbula, a zatim su njime bezbedno prevezli putnike do njihovog konačnog odredišta u Beč. Konačno je ovaj rezervni boing sleteo na međunarodni aerodrom u Beču, Švehat u ponedeljak posle podne.

U situacijama kao što je ova, kada se utvrdi da je došlo do kvara jednog od motora, leti se do najbližeg aerodroma i to je standardna procedura. Ovi aviionisu konstruisani tako da bez problema mogu da slete sa jednim motorom.

