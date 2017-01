NOVI POTRES NA POLITIČKOJ SCENI AUSTRIJE: Guverner Ervin Prel se povlači iz politike!

Prel, siva eminencija austrijske politike, proveo je 25 godina na čelnj poziciji najveće austrijske pokrajine. Od Božića je Prel u više navrata najavljivao da će intenzivno razmisliti o budućnosti i ukazivao na povlačenje.

„"Politički delovati je znati preuzeti odgovornost"“, naglasio je Prel na konferenciji za štampu.

Time je najavio da se na skupštini Narodne partije Donje Austrije (ÖVP), koja je zakazana za mart, neće kandidovati za lidera stranke, i da će potom, na sednici pokrajinske skupštine ustupiti mesto guvernera pokrajine. Prel je, proteklih dana, postao meta kritike zbog privatne fondacije, koju je godinama finansijski podsticala pokrajinska vlada.

O njegovom nasledniku tek treba da se odluči, rekao je on, ali je poznato da je favoritkinja Johana Mikl-Lajtner, koja se prošle godine „vratila“ sa mesta ministra unutrašnjih poslova Austrije u pokrajinsku politiku, gde obavlja dužnost ministarke finansija Donje Austrije.

Na dan kada je Prel izjavio na iznenađenje mnogih da se povlači iz politike, svi se slažu da bi „SPÖ i ÖVP sada mogle da pretrpe promene na saveznom nivou“.Povlačenje Prela doživljava se kao kraj jedne ere. Od pripadnika „stare škole“ ostaju samo Jozef Piringer (Josef Pühringer ÖVP) u Gornjoj Austriji i Mihael Hojpl (Mihael Häupl SPÖ) u Beču , što jasno ukazuje na daleko manje snage i potencijala na političkoj sceni. Prema pisanju Standarda "ovo izgleda kao dobra prilika da se prekine feudalni sistem i urede odnosi između Federacije i pokrajina na novom nivou“.

„Man muss wissen, wann es Zeit ist“, sagte Erwin Pröll. Er wusste es nicht. Ein Kommentar von @mfleischhacker1 https://t.co/JXqQSh82hc pic.twitter.com/rwUsXePbUf — NZZ.at (@NZZat)

">January 17, 2017

Decenijama je Prel definisao pravce delovanja u svojoj partiji, rekao je predsednik ÖVP Rajnhold Miterlener (Reinhold Mitterlehner). On je dodao da je zamenom Johane Mikl Lajtner (Johanna Milki Leitner) Volfgangom Sobotkom na mestiu austrijskog šefa policije „ Prel dao na znanje da to nije prvi put da pri smeni osoblja ima odrešene ruke.“„Ukoliko se sada nastavi povlačenje vodećih političara sa političke scene, moglo bi doći do novih promena na svim nivoima. Sa druge strane, ukoliko se taj proces zaustavi, stare strukture u saveznim pokrajinama bi mogle ponovo da očvrsnu.“

Oh, diese Lücken! Zuerst Heinz #Fischer, jetzt der Erwin #Pröll und als nächstes... gar das Kreuz?! (via @brinoschka) pic.twitter.com/Y1rFPRyTZ4 — Sandra Nigischer (@sandranigischer)

">January 17, 2017

Austrijski kancelar Kristijan Kern reagovao je na vest iz Donje Austrije sa poštovanjem. „Prel je 25 godina radio za svoju pokrajinu. On je obeležio politiku Austrije i preko granica svoje porkajine. Zahvaljujem mu na angažovanju“, poručio je on.

Prel je sa 33 godine ušao u politiku Donje Austrije, gde je izabran u pokrajinsku vladu, a 22.oktobra1992. postao je guverner. Ušao je u istoriju kao predsednik pokrajine sa najdužim stažom, i poslednji je guverner jedne pokrajine koji vlada uz apsolutnu većinu. Njegova reč se nije slušala samo u Donjoj Austriji, već je bio i glavna politička ličnost u ÖVP, a tako se pitao i za mnoge stvari na saveznom nivou.

K.A

http://chats.viber.com/kurir