REKORDNA NEZAPOSLENOST U AUSTRIJI: Blagi pad tek pred kraj godine dao nadu u boljitak!

U decembru je broj nezaposlenih opao, u poređenju sa istim mesecom 2015. godine, za 0,9 odsto, i bez posla bilo je 471.169 ljudi, pokazuju podaci Ministarstva za socijalna pitanja.

Stopa nezaposlenosti, po nacionalnoj definiciji, smanjena je za 0,3 odsto i dostigla je 10,30 procenata. Broj otvorenih radnih mesta povećan je za 42 odsto na 41.841, a broj aktivno zaposlenih porastao je krajem decembra za 63.000 na 3,49 miliona.

Direktor Servisa za zapošljavanje (AMS) Johanes Kropf ističe da je stanje na tržištu rada i dalje loše, iako je razvoj zadovoljavajući. Prognoze su, početkom godine, ukazivale na rast nezaposlenosti, ali je tokom 2016., pre svega u poslednja dva meseca, došlo do smanjenja. I ministar za socijalna pitanja Alojz Sstege ukazuje da se još uvek ne može računati sa trajnim padom stope nezaposlenosti.

To što su dva meseca beležila blaga smanjenja nije nikakav preokret, podvukao je on dodajući da će tema radnih mesta i ove godine biti prioritet austrijske vlade. Najveći rast nezaposlenosti zabeležen je prošle godine kod osoba koja su duže od godinu dana bez posla, i to za 59,8 odsto.

Takođe i kod osoba sa završenim studijama rast nezaposlenosti bio je veliki i iznosio je čak 13,8 odsto, što je veće nego rast nezaposlenosti kod stranaca (8,6 odsto).

