ZABRINJAVAJUĆE: Austriji nedostaje lekara!

U prošloj godini je u Austriji radilo 44.000 lekara, od kojih 14.275 opšte medicine. Međutim veliki deo lekara je u starosnoj dobi za penziju, te su procene da će do 2020. godine to biti slučaj sa trećinom lekara. Do 2030. godine se očekuje da će tri četvrtine lekara opšte prakse imati 65 ili više godina.

Pogled na podatke Statističkog zavoda Austrije pokazuju da je trenutno dostignuta rekordna brojka lekara u Austriji. Naime dok ih je 1960. godine bilo 11.232 do 1990. se ova brojka popela na 23.100. U 2000. godini je premašena cifra od 30.000, a u 2010 je dostignuta brojka od 40.000 zaposlenih lekara. U 2015. godini je radilo 44.002 lekara, što pokazuje da na 100.000 ljudi dolazi 505 lekara.

Lekarska komora međutim ukazuje da je sve teže naći lekare koji će raditi na periferiji i u selima, kao i da starosna struktura lekara pokazuje da će problemi sa deficitom doći do izražaja narednih godina.

