SANJAM TE GOLU U KREVETU, BOLJE MILOM NEGO SILOM! Srpskog političara 4 maloletnice optužuju za pedofiliju, ovo je njegova sramna odbrana!

Srba Cvetanović (57), preduzetnik i lokalni političar iz Donjeg Stajevca kod Trgovišta koga su četiri maloletnice optužile za pedofiliju i proganjanje, kaže da nije pedofil i da je čak on odbijao seksualne usluge!



„Čekam te kod internata. Kad te vidim, uzbuđuješ me. Sanjam te golu u krevetu. Bolje milom, nego silom. Nećeš pobeći. Ne teraj me da budem pokvaren. Bićeš samo moja.“

Ovo su samo neke od nekoliko stotina bezobraznih i uznemiravajućih poruka koje je, navodno, ovaj lokalni političar slao devojčicama. Uznemirujuće i vulgarne poruke prijavili su roditelji uplašenih maloletnica, a na sve to Cvetanović tvrdi da su devojčice bile punoletne, te da je on porodičan čovek?! Pritom, poruke koje su dostavljene tužilaštvu on ne negira, iako u njima ima više nego uznemirujućih rečenica!

Ovaj političar i preduzetnik (vlasnik firme za uzgoj i eksploataciju šuma), osumnjičen za pedofiliju, priča da mu sve pakuju protivnici na vlasti, te da su devojčice u vreme kada im je slao poruke bile punoletne.

- Laž je da su navodno proganjane devojke bile maloletne. Kada sam se svojevremeno mobilnim telefonom dopisivao sa devojkama, D. M. je imala 20, M. K. 37, A. S. 21 i H. M. 22 godine. To je krunski dokaz da nije reč o pedofiliji. Odgovorno tvrdim da nisam sklon pedofiliji jer sam porodičan čovek. Ne odgovaram nekim ljudima u Trgovištu zbog toga što se godinama uspešno bavim politikom. Zasmetalo im je što sam organizator i pokretač brojnih komunalnih akcija. U političkoj ujdurmi i harangi pojedini socijalisti pokušavaju da me osvetnički besprizorno diskredituju, ponize, osramote i provuku kroz blato. Ne mogu da se pomire sa činjenicom da sam napustio SPS i kao aktivista SNS do nogu ih potukao na lokalnim i predsedničkim izborima u Donjem Stajevcu - priča Srba Cvetanović.

Više od 100 poruka za jedan dan

On je, prema navodima roditelja maloletnica, četiri devojčice iz kraja progonio, uznemiravao i slao im neprimerene poruke od 2015. do 2016, od kojih one vuku traume. Cvetanović koji se tereti za pedofiliju u jednom danu devojčici je poslao više od 100 poruka! Ocu maloletnice tada je prekipelo i prijavio je lokalnog političara.

Kontroverzni biznismen i političar brani se i navodnom činjenicom da je svojevremeno odbio seksualnu ponudu jedne učenice koja je krenula stranputicom?!

Zamenik predsednika opštine Trgovište Aleksandar Kolić izjavio je da je osumnjičeni za pedofiliju odmah smenjen sa funkcije koju je imao u Mesnoj zajednici Donji Stajevac, ali Cvetanović navodi da nije smenjen zbog pedofilije, već na sopstveni zahtev jer je postao plaćeni sekretar lokalne seoske zajednice.

Meštani Trgovišta sada su u strahu da će i ovi navodni slučajevi pedofilije biti zataškani jer je Cvetanović, kažu, „suviše moćan“.

- Zbog njegove moći i bahatosti mnogi ga izbegavaju - ističe K. J. iz Trgovišta.

Seksualno zlostavljanje

Portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Mirjana Vukoičić Jovčić izjavila je da je u toku postupak preduzimanja dokaznih radnji protiv S. C. zbog ugrožavanja sigurnosti, zlostavljanja i mučenja. Osnovano se sumnja da je ovaj preduzetnik 2015. i 2016. godine slao bezobrazne i uvredljive poruke, uznemiravao i seksualno zlostavljao maloletne učenice N. M., A. S., D. M. i M. K.

(Kurir.rs/Blic/Veselin Pešić)

