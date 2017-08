DEVOJKA MI JE REKLA "HAJDE DA PROŠETAMO PORED REKE", A ONDA JE POČEO PAKAO: Maloletnici brutalno pretukli fudbalera, pa ga bacili u Savu! On je sada progovorio...

Zemunci B.S. (16) i B.A. (16) uhapšeni su zbog sumnje da su Nemanju B. (20) iz Kostolca 27. maja oteli, bacili u Savu, a potom mu uzeli sav novac i automobil "škodu fabija". Oni su navodno izmislili dug od 1.800 evra, a fudbaler je rekao da su mu zapretili "da ga čeka metak" ako ih prijavi policiji. Policija ih je po opisu lako našla jer su im poznati od ranije.

Fudbaler kaže da iza svega stoji plan njegove bivše devojke I.I. (19) i njenog sadašnjeg momka J.J. (20).

"Prijateljski sam pozvao bivšu devojku po dolasku u Beograd, jer se mom drugu sviđala njena drugarica. Međutim, ona mi je te večeri rekla da izlazi sa dečkom i predložila da se vidimo sutradan oko 12 sati. Ujutru me je zvala nekoliko puta da bismo precizirali gde ćemo da se sretnemo i predložila mi na kraju da se nađemo na Brankovom mostu. Čim smo se našli, rekla je: "Hajde da prošetamo pored reke" - posle čega je, kako kaže fudbaler, usledila agonija.

Posle nepunih pet minuta osetio sam udarce po vratu! Zaskočila su me dva mladuića i besomučno me tukla nogama i rukama po celom telu. Jedan od njih je rekao: "Treba da ga bacimo, ko ga je*e!", i munjevito su me gurnuli u Savu!Isplivao sam pokušavajući da dođem do daha i pitao ih: "Zašto?! Recite mi zašto ovo radite?", na šta je predvodnik bahato uzvratio: "Ku*čio si se!" - priča fudbaler i kaže da su ga posle toga opljačkali.

"Izvukli su me iz vode i iz džepova pokupili oko 3.000 dinara, koliko sam imao. Udarali su me kamenjem, urlajući da će mi polomiti glavu ako im ne vratim izmišljeni dug od 1.800 evra. Onda su mi naredili da ih odvezem u Zemun. Pozlilo mi je dok su me vukli u potpuno natopljenoj garderobi, zbog čega su me bacili na zadnje sedište. Za volan je seo momak koji je vodio glavnu reč. Divljački je vozio 120 kilometara na sat, i to drugom brzinom! U Ugrinovačkoj ulici u Zemunu otkinuo je retrovizor "jugu" prilikom mimoilaženja. Tada je vozač besno istrčao napolje, govoreći: "Ovo morate da platite!", posle čega su zgrabili moj mobilni "samsung J-5" i dali mu umesto novca", kaže žrtva.

Agonija se, kako dodaje, završila tri sata kasnije u Zemunu gde su ga naterali da prizna da im duguje novac i to snimili telefonom.

