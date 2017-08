MISTERIOZNA NESREĆA NA PRUZI KOD LOZNICE: Voz ubio devojku, momak povređen! Još nejasno da li su hteli ZAJEDNO U SMRT!

LOZNICA - Dragana Vasić (25) iz lozničkog sela Straža je poginula, a njen momak Željko Lazarević (24) iz Novog Sela teško je povređen kada ih je udario teretni voz na pruzi Loznica-Šabac. Nesreća se dogodila u noći između utorka i srede, petnaestak minuta iza ponoći, kod napuštene železničke stanice u Straži.

Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća potpuno su nejasne. Prema jednoj verziji, Dragana i Željko su se uhvatili za ruke i stali na prugu, čekajući da ih voz udari.



Međutim, prema drugoj, došlo je do svađe između njih dvoje, tokom koje je Željko stao na prugu, a kada je Dragana pokušala da ga skloni, voz ih je udario. U njihovoj neposrednoj blizini bila je i Draganina maloletna sestričina, koja je i sama povređena, ali srećom ne teže, jer ju je voz samo zakačio.

Telo na obdukciji



Tužilac Zoran Nestorović izjavio je za Kurir da je obavljen uviđaj i da je naložena obdukcija nastradale devojke.

- Oni su stajali na pruzi, a njihov motiv da to učine i ostali detalji ovog slučaja treba da budu naknadno utvrđeni - kazao je Nestorović.



U kući nastradale devojke muk. Brat Ljubomir nema snage da govori, sedi na betonskoj stazi pored kuće i prima saučešće prijatelja i komšija. Muž Draganine sestre kaže da su u dva sata posle ponoći saznali za nesreću.

- Moja maloletna ćerka bila je s njima kada se to dogodilo, ali je u šoku. Koliko znam, policiji je rekla da su njih dvoje stajali na pruzi, ali ne zna zašto. Ona je lakše povređena i išla je na snimanje glave. Šokiran sam, ne znam šta da kažem - priča Goran Aleksić, Draganin zet.



Njena sestra Dragica još ne može da veruje da Dragane više nema.

- Znam da su se zabavljali, nešto raskidali, pa se mirili, ali zašto su stajali na pruzi kad su znali da ide voz, ne mogu da shvatim. Nje više nema i to je najveća nesreća, ljudi svašta pričaju, ali samo njih dvoje znaju šta se tačno desilo - kaže ona.



Dragana Vasiljević, portparolka Opšte bolnice u Loznici, kaže da se povređeni mladić nalazi na intenzivnoj nezi.



Okupljali se da piju



- Pacijent ima prelom dva rebra i ortopedske povrede leve ruke i noge - rekla je ona.



Pored pruge ostala je jedna patika, vide se i tragovi krvi, a na peronu su ostale hirurške rukavice posle intervencije lekara. Nešto dalje, pored stanične zgrade, prazne pivske konzerve i dve boce. Meštanka koja živi u blizini kaže da se mladi svako veče tu okupljaju.

- Dolaze ovde često, bude ih više, pa galame, glupiraju se, vidiš koliko je tamo pivskih konzervi i flaša. Mora da su malo više popili i eto ti belaja, izgubi dete glavu - rekla nam je ova žena.



Nesrećna u ljubavi

BIVŠI DEČKO JE IZBO NOŽEM



U selu Straža kod Loznice meštani koji su poznavali Draganu Vasić kažu da je bila dobra devojka, ali da nije imala sreće s mladićima.

- Pre četiri godine tadašnji dečko ju je izbo nožem. Posvađali su se januara 2013. ispred crkve Svete Bogorodice u Loznici. Njen momak je izvadio nož i ubo je tri puta u grudi. Bila je teško povređena, a on je pobegao. Dok je bežao, sam sebi je nanosio povrede, ali ga je policija ubrzo našla i oboje su bili u bolnici - ispričala je poznanica.

Draganin prijatelj tvrdi

ŽELJKO JU JE POVUKAO U SMRT



Prijatelj nastradale Dragane ispričao je juče medijima da je siguran da se Dragana nije namerno bacila pod voz.

- Kako su mi ispričali ljudi koji su bili na mestu nesreće, Dragana i Željko su počeli da se svađaju. On je stao nasred pruge i vikao da neće da živi bez nje. Nije hteo da se pomeri, pa ga je Dragana sa sestričinom molila da se smiri i siđe. Međutim, on je dreknuo: „Kad ginem ja, bar da poginemo zajedno“ i nije hteo da pusti Draganu. Tako ju je odveo u smrt, a on se izvukao - kroz suze je ispričao mladić, dodavši da ne želi nikoga da optužuje, ali da je takvu priču čuo od ljudi koji su bili tamo.

