ORUŽANI OBRAČUN U NIŠU: Peka Kartel ubio bivšeg žandarma, pa pobegao! SVE POČELO ZBOG DEVOJKE

Nekadašnji pripadnik Žandarmerije, Saša Mihajlović (36) iz sela Berevce, u Štrpcu ubijen je u jutros oko 4.30 časova na Keju Kola Srpskih sestara u Nišu. Kako saznajemo za njegovo ubistvo sumnjiči se Predrag Todorov (27) poznatiji kao Peka Kartel.

Povod krvavog obračuna je bila svađa oko Mihajlovićeve devojke. Njih dvojica su se od ranije mrzeli, jer je Todorov u jednoj prilici udario šamar Mihajlovićevoj devojci.

Kobne noći obojica su bili u kafiću “Loko”, na Keju Kola srpskih sestara. Mihajlović je prišao Todorovu i kazao mu da nisu “rešili problem” zbog šamaranja njegove devojke.

"Todorov je izašao iz kafića ali je poslao svog prijatelja da pozove Mihajlovića da i on izađe napolje. Kada je bivši žandarm to uradio, Todorov je ispalio jedan hitac u vazduh, ali mu je Mihajlović odgovorio da se ne plaši, nakon čega je on u njega ispalio pet hitaca", kažu naši sagovornici iz istrage.

Hitna pomoć je odmah došla na mesto tragedije i preuzela teško ranjenog mladića, ali je on preminuo na putu do Urgentnog centra.

Kako saznajemo, Mihajlović je zadobio pet prostrelnih rana u grudni koš, trbuh i u noge od kojih je ubrzo preminuo. U Kliničkom centru je potvrđeno da su pola sata pokušavali da ga reanimiraju, ali da nisu uspeli da ga spasu.

Nakon ubistva, Todorov je pobegao, pa je policija raspisala potragu za njim. Na mestu krvavog obračuna policija je pronašla pet čaura ispaljenih iz pištolja kalibra 7.65 milimetara, prenosi Telegraf.

Kako saznajemo, i ubica i žrtva su poznati u niškom kriminalnom miljeu.

Mihajlović je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i dva meseca jer je 2008. godine u alkoholisanom stanju izazvao saobraćajnu nezgodu, u kojoj je teško povređen jedan Nišlija a zatim pobegao sa mesta nesreće. Takođe, protiv njega su podnošene krivične prijave zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti i falsifikovanja novca.

Kriminalni dosije Todorova, takođe je, pozamašan. Njemu su podnošene prijave zbog zloupotrebe oružja, nasilničkog ponašanja na sportskim priredbama, ugrožavanja javnog saobraćaja i izazivanja opšte opasnosti.

U novembru prošle godine Todorov je iz pištolja pucao i u “Kubo klubu” u Nišu. Tom prilikom je ranio šankericu K. S. (21) koja je bio povređen list noge, i M. M. (46) kojem je povređena peta. On je pobegao ali je ubrzo uhapšen. Međutim, suđenje za krivična dela izazivanja opšte opasnosti i nedozvoljenu proizvodnju, držanje i nošenje oružja, čekao je na slobodi.

Todorov, koji vrlo često boravi u Nišu, ima stan u Beogradu pa se pretpostavlja da je pobegao u srpsku prestonicu.

On je, inače, sin Ilije Todorova, brigadnog generala i načelnika Uprave za izviđačko obaveštajne poslove Generalštaba.

