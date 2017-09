SAŠA A. UHAPŠEN ZBOG UBISTVA U SELU DOKMIR: Zločinac pokušao da pobegne taksijem!

VALJEVO - Posle višečasovne potrage policija je uhapsila Sašu A. (37), osumnjičenog da je zadavio Veru Rakić (77) iz ubskog sela Dokmir. Kako saznajemo, on je uhapšen u taksiju, na ulasku u Valjevo. Policija je pronašla brojne dokaze koji ukazuju da je na svirep način ubio staricu, ali se motiv ubistva još istražuje.



Saša A. bio je u bekstvu od utorka do srede uveče. Mnogobrojni policajci češljali su teren oko sela Dokmir, ali je uhvaćen u taksiju kojim je krenuo u Valjevo.



Pričao nepovezano



- Nije znao šta ga je snašlo. Bio je ubeđen da je bezbedan u taksiju i da će stići do Valjeva, a nakon toga je planirao dalji beg - navodi izvor Kurira.



Osumnjičeni na saslušanju nije rekao zašto je ubio staricu. Naši izvori navode da je nepovezano pričao, a svi dokazi upućuju na to da je golim rukama u noći između nedelje i ponedeljka zadavio staricu, koja je živela sama.

- On je kolima prvo kod nje došao u noći između nedelje i ponedeljka oko četiri sata ujutro. Jedno vreme su sedeli zajedno kod nje u kući, čak su i obedovali, a nakon toga je došlo do svađe, pa je on otišao iz kuće. Očigledno je već tad imao nameru da je ubije, jer se posle dva sata vratio ponovo kod nje, a prethodno je parkirao automobil na oko 700 metara od kuće da ga niko ne bi video. Kada se ponovo vratio, starica je bila u dvorištu. Uvukao ju je u kuću i zadavio. Zaključao je ulazna vrata i ključ poneo sa sobom - kaže naš izvor.



Prvi rezultati istrage ukazuju na to da do svirepog ubistva nije došlo iz koristoljublja, iako je ubijena starica bila devizna penzionerka. Takođe, obdukcija je pokazala da je starica zadavljena, ali ne i silovana, kako su pojedini mediji objavili. Zbog toga je motiv zločina potpuno nejasan.



Umro joj muž



Kako saznajemo, osumnjičeni je često dolazio kod žrtve, koja je u poslednjih godinu i po dana, nakon smrti muža, živela sama. Prema nekim informacijama, njih dvoje su često pili zajedno. Inače, nakon što je počinio zločin, Saša A. se vratio kući u pokušaju da sakrije tragove ubistva. Majicu na kojoj je bilo krvi je oprao, kao i papuče koje je nosio u trenutku zločina.

Roditelji ubice u šoku

VERA NAM JE POMAGALA, NJEGA JE RAKIJA UPROPASTILA



Roditelji osumnjičenog imaju samo reči hvale za ubijenu Veru Rakić, a još uvek ne mogu da poveruju da je njihov sin kriv za njenu smrt.

- U šoku smo. Vera je bila divna žena, mnogo puta nam je pomogla, a naš Saša je krenuo stranputicom čim je ponovo počeo da pije. Ranije se lečio od alkoholizma, a sad se opet propio. Mora da mu je rakija došla glave. Policija je dolazila kod nas, pretresla je celu kuću, ne znam šta su našli - rekli su roditelji osumnjičenog.

Kurir / S. STEVANOVIĆ

Foto: S.S.

Autor: Foto: S.S.