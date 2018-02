OVAKO JE ZORAN USMRTIO SUPRUGU? Ostavio Janu samu, ubio joj majku, pa se vratio po dete! (GRAFIČKI PRIKAZ)

Marjanović je, kako se sumnja, krenuo u susret supruzi, koja je trčala na nasipu, oborio je udarcem u nogu, odvukao do kanala i brutalno je ubio sa devet udaraca u potiljak, a potom se vratio kod ćerke, koju je ostavio da ga čeka nekoliko stotina metara odatle

Zoran Marjanović ubio je suprugu, pevačicu „Granda“ Jelenu Marjanović, 2. aprila 2016. godine u periodu između 16.49 i 17.30 dok ga je ćerka Jana sama čekala nekoliko stotina metara odatle, na nasipu, navodi se u naredbi za sprovođenje istrage. Brutalan zločin počinio je za svega desetak minuta, a potom se najnormalnije vratio do devojčice i počeo da poziva prijatelje i rođake tvrdeći da mu je supruga nestala.

- Jelena je izašla iz automobila i krenula da trči nasipom. Zoran je s ćerkom ostao kod rampe i lagano su krenuli da šetaju ka njoj. Sačekao je da, po njegovoj proceni, Jelena stigne do kraja i krene ka njima. Tada je ostavio ćerku na nasipu i praktično otrčao ka njoj. Kada su se sreli, udario ju je po nozi i oborio, odvukao do kanala i kad ju je gurnuo u vodu, zadao joj devet smrtonosnih udaraca - otkriva izvor Kurira detalje zločina zbog kog je Marjanović uhapšen 15. septembra.

Smrskao joj lobanju



Jedan od ključnih dokaza koji je doveo do toga da se on nađe iza rešetaka jeste blato pronađeno na njegovim pantalonama koje je po sastavu identično blatu iz kanala na mestu gde je nađeno telo žrtve. Kako se sumnja, pošto je ubio suprugu, vratio se do ćerkice i tada pozvao prvo prijatelja, policajca Borisa Pucića, a potom i članove porodice kako bi ih obavestio o navodnom nestanku Jelene.

- Vreme smrti određeno je na osnovu listinga telefonskih poziva na koje je Jelena odgovorila, kao i telefonskih poziva koje je potom Zoran Marjanović uputio. Ubistvo se, kako proizilazi iz dokaza, dogodilo u međuvremenu, i to za deset minuta - dodaje naš sagovornik i podseća da je tokom trčanja, pre ubistva, Jelena razgovarala s majkom Zoricom i kumom porodice Marjanović Verom Vukomanović.



Prema rečima sagovornika, povrede ukazuju da je Jelena ležala na stomaku u trenutku kada su joj zadati udarci, koji su grupisani i koji su joj praktično smrskali i isekli lobanju. Oružje kojim je zločin počinjen, kako dodaje, mogao bi da bude pajser ili čekić koji ima sečivo, jer su joj praktično delovi lobanje odsečeni.

Oružje nije pronađeno



- Njeno telo otkriveno je tek sutradan, 3. aprila 2016, u kanalu, ali okolo nije bilo tragova krvi, najverovatnije jer ih je voda odnela. Upravo to što je telo bilo u vodi moglo je da ometa njen pronalazak u noći nestanka - dodaje izvor upućen u istragu.



On podseća da oružje nije pronađeno, ali i da istražitelji i dalje sumnjaju da je Zoran tog popodneva na nasipu možda imao pomagača.

- Interesantno je da je svedok Radosava Marković ispričala da je toga dana na nasipu s Janom videla starijeg čoveka, i to je, prema opisu koji je dala, Vladimir Marjanović - objašnjava on.



KLJUČNI DOKAZI PROTIV ZORANA



- blato na pantalonama koje potiče iz kanala u kom je Jelena pronađena

- DNK tragovi na telu žrtve

- analiza baznih stanica i telefonskih poziva

Zoranova odbrana

NISAM SE ODVAJAO OD JANE



Zoran Marjanović je na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu tvrdio da nije ubio suprugu i tokom detaljne odbrane ispričao je da se tog popodneva ni na trenutak nije odvojio od ćerkice Jane.

- Podvlačim, ja se nijednog trenutka nisam odvajao od Jane i nas dvoje nijednog trenutka nismo sišli sa nasipa. Dete može o tome da posvedoči - rekao je osumnjičeni za ubistvo supruge.

Kurir/Ekipa Kurira

