MIRNI ŠNAJDER JEZDA REŠETAO JE JEDNOG PO JEDNOG! Slučaj zbog koga je SFRJ ZANEMELA! Krojač nije mogao da trpi uvrede, a onda je počeo MASAKR!

Streljački vod bio je gotovo sigurna kazna za šnajdera Jezdu! Nikog nije grizla savest, sudiju, tužioca, vojnike koji su izvršili pogubljenje. Pogotovo krojača, mirnog komšiju iz kraja koji se preko noći pretvorio u monstruoznog ubicu!



Miran i staložen, sve dok jednog dana nije ubio četiri osobe. A potom je Jezdimir Gajić (44) za sebe tražio smrtnu kaznu, i ta želja mu je ispunjena.

Gostujući u emisiji "Iskreno sa Aleksandrom Simić", penzionisani advokat Toma Fila prisetio se slučaja s početka svoje karijere. Slučaja koji mu je, kako je rekao, definitivno najteži u karijeri.

- Niko nije mogao da razume šta je puklo u Jezdimiru tog kobnog dana 1975. godine. Rekao mi je da je kupio neki zemlju, koju su htele i njegove komšije, pa da je zbog toga krenula svađa. On je živeo sam, a njih je bilo četvoro u kući.

Svakodnevno su ga napadali, vređali, i tako mesecima - prisetio se Fila.

Jezdimir je, prema njegovim navodima, to sve stoički izdržavao. Sve do jednog dana dok ih nije pitao šta zapravo žele od njega.

- Njih troje je krenulo na njega: otac, majka i sin, a snaja je sa bebom bila u gradu. Kako je mesecima trpeo provokacije, verovatno više nije mogao da izdrži, pa je izvadio pištolj i ubio njih troje - rekao je advokat.



Posle nekog vremena, kući se vratila i snaja sa detetom.

- Kada je Jezdimir video, rekao joj je da ostavi bebu, a potom je ubio i nju. Ta rečenica je pokazala da nije bio neuračunljiv, već da je znao šta radi. Još jedna stvar je išla protiv njega: utvrđeno je da se nekoliko puta vraćao u kuću i punio pištolj, sve žrtve su u sebi imale više od 10 metaka - priča Fila i dodaje da je zbog toga bio ljut na sebe. Nije bio spreman za ovaj slučaj.

- Prevideo sam to da je snaji tražio da ostavi bebu. Zbog te jedne rečenice nisam mogao da mu pomognem. Mada, on to nije ni želeo. Od prvog dana je odbijao da razgovara sa mnom, nije hteo advokata - dodaje.

Gajić je odmah od sudije tražio da bude streljan. Zakleo se u ćerku da mu je to želja, jer on kao vernik ne može da se ubije. Na to mu je sudija rekao: "Onda ćemo vam ispuniti želju".

- Nakon presude, obećao sam tužiocu i sudiji da ću doći na izvršenje smrtne kazne. Ali nisam otišao. Pobegao sam sa tog streljanja, nisam mogao da gledam. Tužilac i sudija su me izvređali zbog toga, ozbiljno su se naljutili - priča Fila.

Kada je Jezdimir stao pred streljački vod, rekao im je da se ne brinu, da ih ne grize savest, i da to treba tako da bude.

Dok je bio u zatvoru, igrao je šah sa upravnikom, družio se sa stražarima. Znao je šta je uradio i da treba da bude kažnjen zbog toga.

