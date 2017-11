EKSPERT: Cetinskom trebalo ranije da oduzmu vozačku dozvolu! TONIJEV ADVOKAT: Emisija snimana u kontrolisanim uslovima, ovo je najteži dan u životu pevača!

Portparoli Tonija Cetinskog večeras su se oglasili povodom tragične pogibije muškarca (62), koga je pevač pregazio u Pustoj ulici u Rovinu. Tim Cetinjskog reagovao je povodom izjave stručnjaka za bezbednost Željka Marušića, koji je večeras poručio da je policija trebala još ranije da oduzme vozačku dozvolu pevaču...

Podsetimo, Toni Cetinski u petak je autom pregazio muškarca koji (62) je ležao na putu u Pustoj ulici. Čovek je preminuo, a još se ne zna da li je smrt posledica udarca automobila ili je nastupila ranije.

- Utvrđeno je da je smrtno stradala osoba i da je vozilo udarilo u tu osobu koja je na licu mesta preminula. Telo je prebačeno na Odeljenje patologije Pulske bolnice radi obdukcije - izjavili su iz policije posle tragičnog događaja.

U toku dana mediji su emitovali insert iz emisije "Star in the Car", u kojoj je pevač pokazao kako brzo može proći uskim ulicama Rovinja... Na to je reagovao hrvatski ekspert i ugledni automobilski novinar Željko Marušić, koji je naveo da pomenuti snimak teško kompromituje Cetinskog, ali tu se nije zaustavio...

"Policija propustila da mu ranije oduzme dozvolu"

- Vozač koji pregazi osobu u gradskoj ulici, čak i ako je ležala na trotoaru, ni u kojem slučaju ne može se amnestirati velike odgovornosti. YouTube snimak, u kom Cetinski vozi prebrzo, doslovce luduje rovinjskom Pustom ulicom, koja nema ivičnjaka i tipična je pešačka zona, teško ga kompromituje - smatra Marušić i dodaje: 'Policija je propustila da pravovremeno registruje kompromitujuću YouTube snimak i kazneno prijavi Cetinskog, te mu oduzme vozačku dozvolu zbog brutalnog ugrožavanja prometne sigurnosti - uverava Marušić.

Uz to, dodaje on, po praksi pravno uređenih zemalja, posebno SAD, treba odmah u sistem prekršajne, poslovne i kaznene odgovornosti da počne da uključuje i ugostitelje koji toče alkohol vidno alkoholisanim osobama.

Na ovu izjavu reagovao je pravni tim Tonija Cetinjskog.

Najteži dan u životu pevača

- Obraćamo vam se u ime Tonija Cetinskog, koji je, nažalost, juče oko 14 sati u Pustoj ulici u Rovinju, svojim automobilom naišao na telo pokojnog 62-godišnjeg muškarca koji je u trenutku nailaska vozila ležao na ulici, a čije telo u trenutku skretanja gospodin Cetinski nije mogao da vidi. Nezavisno o stvarnom uzroku smrti pokojnika, koji će se utvrditi obdukcijom i policijskom istragom, ovo je najteži i najtužniji dan u životu Tonija Cetinskog koji je još uvek u šoku, te je, usled boli i neverice, otkazao sve dogovorene koncerte i nastupe - navodi se u saopštenju dostavljenom Kuriru.

- Nažalost, u medijima se odmah pojavio snimak sa Youtuba iz marta 2017. godine, za koju saobraćajni stručnjak Željko Marušić tvrdi da se radilo o "brutalnom ugrožavanju sigurnosti", što apsolutno nije tačno. Reč se o snimu nastalom za potrebe emisije Star in the Car, koja je zabavnog karaktera i vožnja tokom snimanja je obavljena u kontrolisanim i sigurnosnim uslovima, te kao takva ne može predstavljati nikakav dokaz o eventualnoj nepropisnoj vožnji gospodina Tonija Cetinskog tokom jučerašnjeg dana, niti je sa istom u bilo kakvoj uzročnoj vezi. Službenici policije su se na uviđaju uverili da oštrina krivine i širina ulice ne dopuštaju brzu i neopreznu vožnju, a kako se gospodin Toni Cetinski kretao oprezno, ovaj događaj predstavlja splet nesretnih i tragičnih okolnosti za porodicu pokojnika kao i za celu porodicu Cetinski.

Tužan i skrhan ovim tragičnim događajem, Toni Cetinski izražava duboko saučešće familiji pokojnika - navodi se u saopštenju tima pevača, dostavljenom Kuriru.

Vukao ga podvozjem auta dva metra?

Prema prvim informacijama, muškarac je bio u kafiću koji se nalazi u neposrednoj blizini mesta nesreće. Pregaženi muškarac navodno je izašao iz kafića, te je ležao na putu u trenutku u kom je naišao Toni u automobilu. Navodno je Cetinski autom prešao preko muškarca i podvozjem ga vukao dva metra. Nakon nesreće, Cetinski je podvrgnut alkotestu koji je bio negativan, ali će mu dodatno analizirati krv na alkohol i opijate.

