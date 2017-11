NAJVEĆA MISTERIJA OD POČETKA ISTRAGE! Močvara uz nasip krije predmet koji bi mogao da reši slučaj ubistva Jelene Marjanović!

Ko je i kako ubio pevačicu Jelenu Krsmanović može sa sigurnošću da bude utvrđeno analizom oružja kojim je zločin počinjen, ali ni posle godinu i po dana nije otkriveno koje je to oružje i šta se sa njim desilo.

Oružje kojim je ubijena pevačica Jelena Krsmanović od samog početka istrage njenog ubistva predstavlja najveću misteriju. Od kamena, motke, bejzbol palice, pa do čekića i šrafcigera, priče o predmetu kojim je ubica nesrećnu pevačicu devet puta krvnički udarao u glavu menjane su sve do hapšenja njenog supruga Zorana Marjanovića zbog sumnje da je počinio ubistvo.

Od samog početka istrage ubistva pevačice sumnja se da je predmet kojim je Jelena udarana, ubica poneo sa sobom rešivši ga se negde gde ga policija neće tražiti. A za to je, moglo bi se reći, imao dovoljno vremena pošto je od trenutka kada je Jelena Krsmanović nestala, to jest kada je ubijena, do pronalaska tela prošlo više od 20 sati.

Takođe, ubica je mogao da se liši oružja gde god je hteo. Naime, na svega 100 metara od mesta gde je Jelenino telo pronađeno sa leve strane nalazi se močvara u kojoj je najlakše sakriti takav predmet. Ali nije isključeno ni da se ubica kasnije vratio po njega. Takođe je iza i šuma iza koje je Dunav.

Čitav nasip okružen je zelenilom, ali i vodom gde je ubica mogao da baci oružje. Ukoliko je pak želeo da se reši oružja odmah, mogao je to da učini na nekoj od njiva, livada, ali i kilometar niže od mesta gde je ubio Jelenu.

Takođe, desno od kanala, odmah preko puta ulice, nalazi se livada iza koje je odmah još jedan kanal. Na ovoj livadi nalazi se mnogo šiblja gde je ubica mogao da se reši oružja. Na kraju ulice nalaze se kontejneri, pa još njiva i livada, a na putu ka Borči ubica je naišao na još dva kanala gde je mogao da baci oružje.

Zapravo, ubica je predmet kojim je usmrtio nesrećnu Jelenu mogao odneti bilo gde, pa i na drugi kraj grada, jer je policijska potraga za nestalom pevačicom započeta kasno u noć nekoliko sati pošto je, prema tvrdnjama supruga Zorana Marjanovića, poslednji put viđena.

Nedeljama nakon pronalaska beživotnog tela nesrećne pevačice policija je krenula u opsežnu potragu za dokazima, a najviše za predmetom kojim je ubijena.

Međutim, od oružja kojim je usmrćena Jelena Krsmanović nije bilo ni traga ni glasa. Kanal u kojem je pronađeno njeno telo isušen je nekoliko puta, sve šiblje i trava isečeni su, divlja deponija na kraju nasipa raščišćena je.

Pregledani su kontejneri na putu ka Crvenki, pretresene su sve kuće u tom mestu i kuća Marjanovića, ali bezuspešno. Oružja nije bilo nigde.

Krvnički udarci u glavu

Užasne, snažne povrede jasno ukazuju na to da je Jelena ubijena iz strasti - ubica je žrtvu napao s leđa, udarajući je oštrim predmetom (šrafcigerom ili čekićem) najviše po sredini i po desnoj strani glave. Nije se zaustavio kada je pala, već ju je udarao i dalje.

