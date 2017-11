OSUMNJIČEN ZA UBISTVO DEVOJKE NA PUMPI: Nisam ubio Kristinu, bio sam sa ženom!

Miloš Srebrić (38) zvani Flekica, osumnjičen za ubistvo radnice pumpe NIS-a u Malom Mokrom Lugu 25. maja ove godine, na saslušanju u tužilaštvu tvrdio je da „nije ubio Kristinu Kaplanović”.

On je rekao da je sa suprugom bio u Velikoj Plani kod oca kada su na televiziji objavili vest o zločinu!

Srebrić je tužiocu objasno da je 25. maja u popodnevnim časovima bio sa suprugom na piću u kafiću na Vračaru, a da su oko ponoći krenuli kod njegovog oca u Veliku Planu.

Osumnjičeni je rekao da su sedeli u kafiću na Vračaru i da su bili sami. Njegova supruga je tada bila u petom mesecu trudnoće, a kako su se prethodnih dana samo svađali, tog dana su rešili da se pomire. Već oko ponoći krenuli su njenim automobilom za Veliku Planu kod njegovog oca.

Tamo je Srebrić ostao ceo vikend jer njegov otac ima veliko domaćinstvo i obećao je da će pomoći ocu. Na pitanje tužioca šta zna o ubijenoj devojci, osumnjičeni je rekao da je na televiziji video njenu sliku.

On je ispričao da ga je tada supruga pitala da li se seća te devojke sa pumpe, a on joj je odrično odgovorio. Srebrić je objasnio da mu je supruga rekla da se ona seća jer je tamo često odlazila jer je imala NIS-ovu karticu, a i bila i je najbliža.

Srebrić je uhapšen u stanu na Voždovcu u kojem je živeo sa trudnom suprugom i njenom babom. U trenutku privođenja bio je sam. Prilikom pretresa, u stanu je nađena bomba. Srebrić je na saslušanju tvrdio da nije bila njegova, već da je pripadala supruginom dedi ili ocu. On je rekao da je doneta sa ratišta i da joj je izvađen upaljač.

Tužiocu je rekao da zna da rukuje oružjem jer je bio u vojsci, ali da ga ne koristi.

Inače, Kristina Kaplanović je teško ranjena 25. maja uveče na benzinskoj pumpi u Velikom Mokrom Lugu. U momentu pljačke je radila sa dvojicom kolega, a u kasi je bilo svega 10.000 dinara.

Njih troje su se sklonili u stranu čim su videli razbojnika s pištoljem, jer su imali direktivu firme da u takvim slučajevima bez opiranja predaju sav novac.

Međutim, napadač je gurnuo jednog mladića i pištolj je odmah opalio, jer je bio napunjen i repetiran.

Metak je pogodio Kristinu u potiljak i razneo joj je mozak. Kada je pala, oblivena krvlju, napadač nije ni pokušao da uzme novac. Srebrića je odao policijski doušnik, koji je policiju uputio na potencijalnog ubicu nesrećne studentkinje. Srebrić je ubrzo sproveden na saslušanje. Iako je negirao zločin, Srebrić je protiv sebe imao svedoke, koji su ga prepoznali kao egzekutora uprkos tome što je bio maskiran.

Ko je Miloš Srebrić?

Miloš Srebrić zvani Flekica prvi put je bio osuđen zbog razbojništva na četiri godine zatvora, te je od 2008. do 2011. bio u KPZ „Sremska Mitrovica“, a zatim u Okružnom zatvoru u Leskovcu. Čim je izašao iz zatvora, nastavio je po starom. Prva na meti bila mu je prodavnica, a u pljačku je krenuo noseći oružje. Na sličan način, kako će nekoliko godina kasnije pokušati da opljačka pumpu i ubije nesrećnu studentkinju, Srebrić je uleteo u prodavnicu u Beogradu i uz pretnju nožem zatražio novac od prodavačice. Ubrzo je uhapšen, a za to krivično delo osuđen je na tri godine i šest meseci zatvora, u šta mu je uračunat pritvor. U KPZ „Zabela“ je bio od 2015. do 2016. godine, a izašao je pre isteka kazne.