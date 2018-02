NAJBOLESNIJI PLAĆENI UBICA IZ SRBIJE! Lomio ženi ruke, sekao ljude na komadiće, a od jednog čoveka je napravio GULAŠ!

Sretko Kalinić svojim priznanjem ubistva Milana Jurišića postao je vest sa naslovnice i uspeo je da šokira ceo region. Nije toliko interesantna sama činjenica da je Kalinić ubio Jurišića (što je za prvog egzekutora "zemunskog klana" jedno ubistvo više ili manje), koliko način na koji je to izveo: osim što se okitio skalpom svoje žrtve, od njegovog je mesa skuvao gulaš koji je zatim poslužio svom kolegi "zemuncu" Vladimiru Milisavljeviću, zvanom Vlada Budala.



Koliko god šokantna ova priča zvučala, poznavaoce Kalinićevog kriminalnog opusa ona nije iznenadila. Beli (što je Kalinićev pravi nadimak, ono "Zver" je dobio tek nešto kasnije) oduvek je bio u centru pažnje upravo neviđenom okrutnošću, zbog čega ga je Dušan Spasojević Šiptar kasnije i uzeo u zaštitu.

Od Kapetana Dragana do "zemunskog klana"



Sretko Kalinić rodio se u 1974. godine Zadru, a predratne godine proveo je u Bilišanima, malom selu koje više gotovo i da ne postoji. Iako jedva punoletan, ranih devedesetih nije se libio uzeti pušku i krenuti u rat, a jedno je vreme navodno služio i pod Draganom Vasiljkovićem, poznatijim pod nadimkom Kapetan Dragan. Prema nekim svedočanstvima iz beogradskog podzemlja, za vreme rata je upoznao i Milorada Ulemeka Legiju, što mu je kasnije bila odskočna daska za status koji je brzo stekao u "zemunskom klanu".

Međutim, prema saznanjima bivšeg prvog operativca akcije "Sablja" kojom je srpska policija jednom za svagda stala na rep "zemuncima", Kalinić se u kriminalne vode bacio tek nakon što je upoznao Šiptara i Milu Lukovića Kuma, vođe "zemunskog klana". Kalinić je, tvrdi Mile Novaković, nakon rata u Medveđi radio kao drvoseča, a tamo je na jednoj proslavi upoznao Šiptara i Kuma koji su u Medveđi rođeni.



"Nakon što im je ispričao svoja iskustva na ratištima u Hrvatskoj, odmah su ga zvali da dođe u Beograd i počne da radi za njih. Šiptar i Kum takođe su mu našli devojku i naterali ga da se ubrzo oženi", tvrdi Novaković. Bio je to standardan primer funkcionisanja "zemunskog klana"; Kum i Šiptar sve su članove podsticali da se što pre ožene jer su smatrali da porodični ljudi manje upadaju u oči policiji.

Kalinić je tukao ženu i želeo da ubije njene roditelje



"Spasojević i Luković su Kaliniću bili kumovi na venčanju, a kasnije su mu krstili i ćerku. Koliko im se žurilo i koliko su poštovali taj čin najbolje govori podatak da su Šiptar i Kum na venčanje došli u trenerkama", otkriva Novaković. Prema njegovim saznanjima, Kalinićeva supruga Jelena je vrlo brzo požalila što se udala za "Belog".



Jelenu je Kalinić nemilosrdno tukao, od batina su joj bile slomljene obe ruke. Spas je potražila kod svojih roditelja u Novom Beogradu, s kojima i dalje živi zajedno sa svojom ćerkom. No, i oni su danas živi isključivo zahvaljujući proračunatosti Dušana Spasojevića Šiptara. Kalinić je, naime, Spasojevića jednom prilikom zamolio da mu da dopuštenje da izmasakrira familiju svoje supruge! Šiptar je rekao "ne", znajući da bi to privuklo preveliku pažnju na njegovog omiljenog egzekutora.



Kako je "Beli" postao "Zver"



Prema iskazu svedoka pokajnika Dejana Milenkovića Bagzija, upravo je Šiptar bio jedina osoba koja je mogla da kontroliše Kalinića. Svi ostali su ga se plašili, uključujući i članove klana. "Kalinić je bio zver od čoveka. Ustvari, zver je blaga reč", poznata je rečenica iz Bagzijevog iskaza policiji, iz kojeg je nastao i Kalinićev novi nadimak; "Zver" na naslovnim stranama ipak izgleda puno bolje nego "Beli".

Opis kojeg je Bagzi dao ni u čemu nije preteran, iako je on policiji ispričao detalje tek jednog monstruoznog ubistva - Zorana Savića zvanog Šoder. Njega je Kalinić sekirom isekao na sitne komade, kosti mu razmrvio čekićem i zatim to sve zajedno rastopio u kiselini. Još okrutniji je bio prema Zoranu Vukojeviću Vuku, krunskom svedoku na suđenju "zemunskom klanu", čije je telo spaljeno i izmasakrirano do neprepoznatljivosti, pronađeno nedaleko od benzinske postaje na auto-putu za Beograd.



Bez razloga presreo čoveka na ulici i tukao ga krampom



Okrutnost Sretka Kalinića upoznali su i Suvad Musić i Milija Babović, retke osobe koje su preživele susret s Kalinićem. U to vreme je "zemunski klan", naime, bio specijalizovan za otmice bogatih srpskih biznismena, koje su puštali tek nakon što bi dobili pare. No, to ne znači da se tokom zatočeništva nisu na njima iživljavali. Musić je u Kalinićevim rukama bio više od deset dana, a tokom tog vremena ga je "Beli" krvoločno mlatio, čupao mu kleštima uši i nos, mučio elektrošokovima. Babović, koji je u rukama "zemunaca" proveo 40 dana, veliku grešku je napravio kad je pokušao da pobegne. Kalinić ga je brzo stigao, nakon čega su ga vezali za drvo i dva dana ga prebijali. Bio je vezan lancima koji su mu ogulili kožu na nogama do kostiju. Manje sreće imao je Slobodan Radosavljević, koji je za vreme sličnog mučenja preminuo.



"Sretko Kalinić je ubica bez pitanja", rekao je na suđenju "zemunskom klanu" zamenik specijalnog tužioca Jovan Prijić. Na sličan način opisivali su ga i njegove kolege (ali ne i prijatelji) iz "zemunskog klana". Kalinić je bio poznat kao nemilosrdni ubica i kao čudak kom komunikacija s ljudima nije jača strana. Anegdota koja se prepričava među "zemuncima" kaže da je 1999. godine bez ikakvog razloga presreo na ulici jednog muslimana, skinuo ga s bicikla i zatim ga izmasakrirao krampom u obližnjem podrumu.

Ubio barem 20 ljudi



Niko tačno ne zna koliko je ljudi Kalinić ubio, ali istražioci iz "Sablje" uvereni su da broj njegovih žrtava nije manji od dvadeset. Policija zasad zna da je Kalinić svoje prste imao u ubistvima Zorana Đinđića, Zorana Vukojevića Vuka, Zorana Povića Pove, Sredoja Šljukića Šljuke, Zorana Šljukića, Zorana Savića Šodera, Jovana Gruzijana, Rade Cvetića, Todora Gradaševića, Branislava Lainovića Dugog, Zorana Davidovića Ćande, Zorana Uskokovića Skoleta, Mirka Tomića Bosanca, Radoslava Trlajića zvanog Bata Trlaja, Željka Vuletića Hamze, Željka Mihajlovića Crnogorca i Zorana Petrovića Šempe.



U Srbiji postoji još niz nerešenih likvidacija iz protekle dve decenije s kojima pojedini inspektori povezuju Kalinića. Njegovo ime kratko se spominjalo čak i uz ubistvo Ive Pukanića, ali od samog je starta bilo jasno da atentat detonacijom eksplozivne naprave nije njegov stil. Kalinić je većinu svojih ubistava počinio kalašnjikovim, uvek je voleo da bude blizu svojim žrtvama. Njegovo se ime spominje i vezano uz likvidaciju Cvetka Simića Preletača, čije je raskomadano telo pronađeno u Jarunu. Ovo svirepo ubistvo u Kalinićevoj biografiji izgleda sasvim normalno, iako je on navodno demantovao povezanost sa Simićevom smrću. Međutim, priča o krvoločnosti Sretka Kalinića nije još ni blizu gotova, i samo je pitanje dana kada će nas šokirati nekim novim, jednako poremećenim okrutnostima.

