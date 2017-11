SESTRA BRUTALNO UBIJENOG PEKARA: Sve ću da ispričam! Čim sam ugledala Filipa u policiji, bilo mi je jasno!

- Sve ću da ispričam... Znala sam da je on. Prvo što sam ugledala kada sam ušla u policijsku stanicu 29. novembar bio je inspektor koji mi je rekao da sačekam. Onda je izašao F. G. i kada sam ga videla, znala sam da je on. Sve sam rekla tada policiji, i gde je on, i gde se nalazi radnja, niko me nije slušao, čekali su dva dana... - ispričala je očajna sestra Milijana.

Nikolinu suprugu Veru pokušavali su koliko-toliko da uteše najbliži prijatelji.

Nisu nam zvanično rekli da je Nikola, ali ko bi drugi bio. Zašto se to desilo? Zbog para - kratko je rekla ona.

Komšinica Julijana je bila nerazdvojna sa Nikolom još otkako se doselio iz Prijepolja.

- Bio je divan dečko, vaspitan, vredan. Oženio se, lepo vodio brigu o detetu. Mogu da potpišem da nikakav alkoholizam, niti narkomanija nisu u pitanju - rekla je Julijana.

Uhapšeni F.G. je, kako se saznaje, staklorezačku radnju nasledio od oca.

- Problem je očigledno bio u novcu. F. G. je od Nikole stalno tražio, te daj 1.800, pa 2.000, pa 3.000. Niko, međutim, nije znao šta će mu. Nije se kockao, ko zna za šta mu je trebalo - pričaju ljudi koji su obojicu dobro poznavali.

F. G. se, kako pričaju upućeni, dosta zadužio u poslednje vreme, a znao je da Nikola ima novca pošto je planirao da proširi posao i otvori nekoliko lokala širom grada.

Kako se saznaje, uhapšeni F. G. se oženio pre manje od mesec dana.

