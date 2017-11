NAJVEĆA NEREŠENA UBISTVA IZ 90-IH: Darko Ašanin prvi srpski bos, saradnja sa SDB-om je počela od njega

Glavni Saradnja SDB s kriminalcima počela je od njega, on je prvi nalazio gangstere za „radove“ u inostranstvu. Ostali su bili podizvođači, pričaju inspektori o Ašaninu

Na pitanje ko je prvi mafijaški bos u Srbiji, nekadašnji načelnik beogradske policije je bez objašnjavanja rekao: Darko Ašanin.



Identično je odgovorio i iskusni inspektor: „Ašanin. Čuo sam da je saradnja SDB s kriminalcima od njega počela, da je prvi nalazio gangstere za ‚radove‘ u inostranstvu. Ostali su bili podizvođači. Mada... i Arkan je bio autentičan.“



Pucnjava u „Nani“



Ašaninovo ime je u medijima osvanulo zbog ubistva Andrije Lakonića u klubu „Nana“ 24. marta 1990. Okolnosti su bile poznate iste noći. U separeu, u društvu nekoliko devojaka, sedeli su Ašanin, Veselin Vukotić i Lakonić.

Nakon verbalnog sukoba između Vukotića i Lakonića čuli su se pucnji, a Lakonić je pao mrtav. Spekulisalo se da su njih trojica učestvovali u likvidaciji albanskog emigranta Envera Hadrija u Briselu mesec dana ranije, a da su svađa i ubistvo usledili zbog toga. Za ubistvo je optužen Ašanin, ali je ubrzo oslobođen. Istraga je vođena i protiv Vukotića, koji je bio u bekstvu, ali nikada nije optužen jer je istraga prekinuta.



Četiri godine kasnije Ašanin je uhapšen u Grčkoj. Belgija je zahtevala da bude izručen zbog optužbe za učešće u ubistvu Hadrija, ali je i tadašnja Jugoslavija uputila zahtev za izručenje. Ašanin je vraćen u Beograd, u istražni zatvor, potom u bolnicu, odakle je pušten na slobodu. „Nisam ga ni upoznao, niti znao ko je Hadri dok nije ubijen“, rekao je Ašanin.

Istraga loše vođena



Hicima ispaljenim iz automatskog oružja Ašanin je ubijen 30. juna 1998. u bašti svog restorana na Dedinju. Njegovo smaknuće je prošlo začuđujuće tiho. Tek u dve čudne priče pomenuti su mogući izvršioci zločina, ali kao iole verodostojne nisu potvrđene. O tome je krajem 2011. prvi govorio Milenko Lakić, član kriminalne grupe iz Republike Srpske, rekavši da je Ašanina ubio Ratomir Spaić, a da je lično on kasnije likvidirao Spaića. Lakić nije naveo zašto je Spaić platio ubistvo Ašanin, niti ko je njemu dao novac da osveti Ašaninovu smrt.



Drugi put je ovo ubistvo pomenuo Dejan Milenković Bagzi, zaštićeni svedok na suđenju za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Bagzi je naveo da je jednom prilikom Dušan Spasojević, vođa „zemunskog klana“, iznerviran uzviknuo da je Zvezdan Jovanović greškom ubio Ašanina. Policajci koji su vodili „Sablju“ ne sećaju se te Bagzijeve rečenice, niti vide bilo kakvu logičnu vezu između Jovanovića i Ašanina. „Istraga ubistva nije ni rađena“, tvrdi inspektor iz tog perioda. „Sve se svelo na konstatovanje materijalnih činjenica pronađenih na mestu ubistva.“

Hteo da bude član partije

AŠANIN POŠTOVAO TITA



Ašanin je bio veliki Jugosloven i imao neostvarenu želju - da postane član Komunističke partije. „Nisam mogao zbog ovoga zašta me prozivaju. S ponosom bih rekao da jesam, ali nisam bio podoban. Svi koji se sada stide Tita trebalo bi sebe da se stide. Dostojanstveni ljudi misli slično kao ja - više ga poštujem sada nego onda.“



Uzgred je ispričao kako je došao do imetka i koga poštuje iz svog miljea: „Nema tajne kako sam došao do novca. To zna pola Evrope. Zna se kakav sam kockar bio. Gde god sam se pojavio, zastava je za mnom ostajala na pola koplja. - pričao je Ašanin.



