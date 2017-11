JELENA SE PRE UBISTVA SVAĐALA SA ZORANOVIM BRATOM! Novi očevidac otkriva detalje od kojih je u policiji nastao MUK!

Očevidac, koji nije želeo da mu se objavi ime, tvrdi da je Jelenu video 2. aprila 2016, između 14 i 14.30, kako sama trči glavnim putem, kojim ide gradski prevoz i koji je paralelan sa stazom na nasipu.



Jelena Marjanović je 3. aprila 2016. pronađena mrtva, smrskane glave, u kanalu pokraj nasipa u Borči. Obdukcijom je utvrđeno da je ubijena dan ranije sa više udaraca u glavu. Zoran je 15. septembra, posle 17 meseci istrage, uhapšen zbog sumnje da je ubio suprugu i trenutno se nalazi u pritvoru.

Sve ovo tvrdi novi svedok, očevidac koji se krajem septembra javio direktoru Centra za forenzička istraživanja (CFI) Nenadu Šipki. Šipka je po nalogu Jelenine porodice radio na istrazi zločina.



Suprotno od Zorana!

Iskaz novog očevica posebno je interesantan jer je u direktnoj suprotnosti sa iskazom uhapšenog Zorana Marjanovića. On, naime, tvrdi da je Jelena 2. aprila 2016. preko celog dana bila sa njim i sa ćerkom Janom i da je ubijena nakon što je otišla da džogira na nasipu, negde posle 16 časova.



Očevidac, koji nije želeo da mu se objavi ime, tvrdi da je Jelenu video 2. aprila 2016, između 14 i 14.30, kako sama trči glavnim putem, kojim ide gradski prevoz i koji je paralelan sa stazom na nasipu.



- Prošla je pored mene i skrenulo mi je pažnju to što je bila lepa i zgodna. Tad sam uvideo da se raspravlja sa jednim mlađim muškarcem, koji je vozio pored nje crveni auto japanskog ili korejskog proizvođača... - doslovce je ispričao očevidac, čiji je iskaz snimljen i dokumentovan.

Prema njegovim rečima, Jelena se žestoko raspravaljala sa tim mladićem.



- Vikala je: 'Pusti me, bre! Neću da uđem u auto! Ostavi me na miru! Pusti me! ' Taj mladić, koji je u krilu držao belu pudlu, ubeđivao ju je da uđe u auto i ona je na kraju pristala. Potom su se odvezli u pravcu Borče i više ih nisam video... Međutim, poznajem još jednu osobu, koja živi pored nasipa. Ta osoba mi je ispričala da je malo pre toga na nasipu, pored smetlišta, videla mladića koji potpuno odgovara opisu onog kog sam ja video, a koji je odvezao Jelenu. Taj mladić je imao crne naočare i stajao je neko vreme na nasipu, a zatim je otišao... - kazao je ovaj svedok.



Direktor CFI Nenad Šipka kaže da ne poznaje ovog svedoka i da se samo telefonom čuo s njim, ali da je ceo razgovor snimio.



- Zato ne mogu da tvrdim da je iskaz ovog čoveka autentičan, ali smatram da bi policija i tužilaštvo svakako trebalo da to ispitaju. Pitao sam tog čoveka i zašto ta svoja saznanja o Jeleni Marjanović nije prosledio policiji, a on mi je odgovorio da im ne veruje, da godinu i po dana razvlače taj slučaj i da se sve malo "razdrmalo" tek kad je naš Centar za forenzička ispitivanja izašao u javnost sa svojim zaključcima - objasnio je Šipka.



Njemu je, kaže, jako čudno to što tužilaštvo i policija nisu prihvatili pomoć njegovog Centra u istrazi Jeleninog ubistva.



- Mi imamo najsavremeniju opremu, kojom smo u mogućnosti da uradimo 3D rekonstrukciju ubistva, a znam da tu opremu nema naš MUP. I u drugim veštačenjima bi mogli biti od velike koristi za istragu, a svi znamo da su veštačenja ključna za sud, često važnija i od svedoka... - zaključio je Šipka.



Sve se podudara!



Inače, više argumenata ukazuje na to da je Miloš Marjanović mladić o kom je pričao anonimni očevidac. Miloš ima neobičnu frizuru i stil oblačenja, crveni auto neodoljivo podseća na "micubiši" koji je vozio njegov brat Zoran, a u porodičnoj kući u Borči imali su belu pudlu, koju je Jelena ranije dobila na poklon od svoje majke Zorice.

Podsetimo, protiv Zorana Marjanovića u toku je istraga u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, a on se tereti za teško ubistvo supruge Jelene, za šta mu preti od 10 do 40 godina zatvora.



