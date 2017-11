OSVETA BEOGRADSKOG ASFALTA? ZAŠTO JE BIVŠI POLICAJAC BRUTALNO PRETUČEN POSLE EMISIJE PAROVI: Evo šta je Trtica pričao o Zemuncu, Giški, Arkanu i Vukoviću!

BEOGRAD - Bivši beogradski policajac Milan Trtica (60), pretučen je nedelju uveče, dan posle subotnjeg gostovanja na beogradskoj televiziji Hepi, a ovaj nezapamćeni incident beogradski mediji navodno dovode u vezu sa onim što je govorio u emisiji "Tajne Parova".



Podsetimo, Trtica, nekadašnji policajac sa 20 godina iskustva, brutalno je pretučen preksinoć ispred svoje kuće u Kumodraškoj na Voždovcu. Hitna ga je kao teško povređenog prevezla na reanimaciju Urgentnog centra, gde su se lekari borili za njegov život.

Naime, Trtica je gostujući u popularnoj emisiji govorio o voždovačkom i zemunskom klanu iz vremena devedesetih godina prošlog veka,u vreme kada je i on bio aktivan kao policajac. Te večeri, nešto što je rekao nekome je očigledno zasmetalo iako je pričao o događajima od pre dvadeset i više godina. Evo šta je te večeri sve ispričao o momcima iz zemunskog i voždovačkog klana...

On je u emisiji pomenuo Arkana, Magaša, Gišku i Gorana Vukovića. O Vukoviću je ispričao da "nije poznavao Ljubu Zemunca, ali da ga je uradio samo da bi ušao u Giškinu ekipu".

Kada je reč o Arkanu, u razgovoru sa učesnicima Parova, otkrio je da su se njih dvojica devedesetih videli nekoliko puta, ali da su se upoznali još 1984. u Tifaniju, kao i da je odbio naređenje da ga privede u stanicu na informativni zbog spektakularne pljačke Jugoskandik banke.

Trtica je, pričajući o Ljubi Zemuncu, rekao da je Zemunac "bio zakon".

Trtica je pomenuo i Gišku otkrivajući da ga je znao baš dobro jer je sa njegovim bratom išao u školu. Za Gišku je rekao da je operisao napolju i da je sve rešavao tučom bez oružja.

Nezvanično, njega je pretukao trojac, koji ga je udarao po glavi i naneo mu povrede opasne po život, a prema spekulacijama, do napada je došlo iz odmazde, pošto je otkrio mnoge tajne sa beogradskog asfalta iz devedesetih godina.

Međutim, pitanje je šta je to Trtica mogao da kaže, a što već nije ispričano o momcima sa beogradskog asfalta iz vremena devedesetih...

Naime, nekadašnji inspektor beogradske policije ispričao je i da je baš on trebalo da bude zadužen za Arkanovo hapšenje posle pljačke Jugoskandika, iz čijeg je trezora odneto skoro 4 miliona maraka. Trtica je ispričao da je Arkan samo dan uoči hapšenja bio u policiji i pio viski s načelnikom a da je već sledećeg izdat nalog za njegovo privođenje.

Trtica je ispričao i da je pod pretnjom smanjenja plate odbio da to učini?! Kada su to uradile njegove kolege i dovele ga u stanicu, Trtica je došao da se pozdravi njim a potom u "Tajnama Parova" dodao i da su se načelnici odmah razbežali i da nikog nije bilo u hodnicima zgrade u kojoj je sedeo privedeni Arkan. Trtica je rekao i da veruje da je Arkan priveden samo da bi se prikrili pravi pljačkaši Jugoskandika i dodao da je u to vreme Arkan i sam otkrio da je radio za državu i policiju.

