ZORAN U ZATVORU NE PROGOVARA O JELENI! Marjanović priča o svemu samo ne o pokojnoj supruzi! IZNENADIĆE VAS ZAŠTO TO RADI

Zoran Marjanović, kome je u petak po drugi put produžen pritvor zbog sumnje da je 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči ubio suprugu Jelenu Marjanović Krsmanović, u ćeliji uopšte ne pominje pokojnu suprugu, niti pali sveće za pokoj njene duše.

Prema rečima našeg izvora, Marjanović sa svojim cimerima razgovara o raznim temama, ali do sada nijednom nije čak ni načeo priču o Jeleni.

"To je vrlo čudno, jer je on pre hapšenja, koje se desilo 15. septembra, konstantno pričao o Jeci. U medijima je isticao da živi za dan kada će ubica biti pronađen. Novinski stupci bili su puni njegovih izjava o ubijenoj ženi, a često je gostovao i u TV emisijama, u kojima je pričao o njihovom odnosu i kobnom danu", kaže naš sagovornik i dodaje da Zoran za ova dva meseca, koliko je u Centralnom zatvoru, nije spomenuo suprugu ni u pozitivnom, ni u negativnom kontekstu.

"Takođe, čudno je i to što je Zoran uvek isticao da je vernik i da redovno posećuje crkvu i Jelenin grob, te da stalno pali sveće za nju i moli se. Međutim, iako u zatvoru ima mogućnost da subotom prisustvuje liturgiji u zatvorskoj kapeli i da upali sveću, on to do sada nije učinio. Svi se pitaju da li je on u međuvremenu izgubio veru u boga ili se iza toga krije nešto drugo", kaže naš sagovornik.

Profesor dr Radomir Čolaković, psiholog, objašnjava da to što Zoran ne spominje više Jelenu može da bude u skladu sa poznatim fenomenom u psihologiji, ali može biti i jedan vid taktike.

"Postoji fenomen da osobe koje se nalaze u situaciji u kakvoj je Zoran na neki način potiskuju stvari iz realnog života tako da sebe dovedu u situaciju da se ponašaju kao da ih to ne dotiče. To nije neobično ponašanje, poznato je kao model potiskivanja - osoba je hladna i ponaša se po pricipu „nisam ja”, tako da vremenom počinje da veruje da je to zaista tako. Ako je on to za šta je optužen zaista i uradio, onda je moguće i da potiskivanjem pokušava da se brani", kaže Čolaković i dodaje:

"S druge strane, to može da bude i deo taktike. Ćutanje je zlato, po narodnoj umotvorini. Kada se čovek izjašnjava ćutanjem, lakše drži jezik pod kontrolom, jer kada priča, uvek postoji rizik da nešto izleti iz nesvesnog dela psihe, što ne ide u korist osobi, koja se i na taj način otkriva. U ovom slučaju neki detalji vezani za zločin ili neka saznanja o njemu."

Naš sagovornik ističe da je sada sve na forenzičkim psiholozima i veštacima, koji bi trebalo da procene Zoranovu uračunljivost.

Milan Kostić, forenzički psiholog i sudski veštak, smatra da Marjanović na ovaj način pokazuje preokupiranost svojom situacijom.

"Rekao bih da ovo ne izlazi iz uobičajenog ponašanja pritvorenika u istražnom postupku. Njega sada jednostavno ništa drugo ne dotiče, on razmišlja o sebi i o tome šta će biti s njim, pa je u tom smislu sve drugo ostavio po strani", ističe Kostić.

