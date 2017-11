POZADINA POLICIJSKE AKCIJE NA KANAREVOM BRDU: Slobodan Šaranović poslao rođaka da mu ubije advokata?

Vladimir Šaranović (40), osumnjičen da je 1. decembra 2015. u centru Beograda ubio advokata Vladimira Zreleca (50), najverovatnije je uoči velike akcije policije, koja je upala u njegov stan na Kanarevom brdu, pobegao u Crnu Goru! Istražitelji koji rade na istrazi ubistva advokata proveravaju informaciju da je njegovu likvidaciju naručio Vladimirov rođak, pokojni Slobodan Šaranović (na gornjoj fotografiji), saznaje Kurir.

- Advokat Vladimir Zrelec godinama je blisko sarađivao sa pokojnom braćom Branislavom (66) i Slobodanom Šaranovićem (79). Vodio im je poslove, bio je čak direktor u njihovoj kompaniji koja je držala kockarnice po Srbiji. Osim toga, pred Specijalnim sudom branio je njihovog bliskog prijatelja Miloša Delibašića. Vladimir Šaranović, koji se sumnjiči da je ubio advokata, rođak je poznate braće i dosad nije imao kriminalni dosije - otkriva sagovornik Kurira upućen u istragu.

Vladimir Šaranović (levo) i Vladimir Zrelec, foto: Privatna Arhiva



Sukob unutar grupe



Prema njegovim rečima, za sada sve ukazuje da je uzrok ubistva advokata zapravo sukob unutar kriminalne grupe.

- Proveravaju se dva moguća scenarija. Prvi je da je došlo do sukoba između Zreleca i Šaranovića zbog poslova koje mu je vodio, a drugi je da je to bila opomena Milošu Delibašiću, kog je advokat Zrelec zastupao. Navodno, postoje indicije da je Delibašić bio ljut na Šaranovića zbog toga što je završio iza rešetaka izvršavajući njegove naloge i da je između njih došlo do raskola - dodaje naš sagovornik i objašnjava da je neposredno pre pucnjave Zrelec bio na sastanku s Delibašićevom majkom.

Miloš Delibašić, foto: Dragana Udovičić



Našli otisak na čauri



Sagovornik Kurira podseća i da je optuženi Miloš Vojnović, koji je postao svedok tužilaštva, priznao da je Slobodan Šaranović organizovao ubistvo Nikole Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića, ali i da je otkrio da je između Delibašića i Šaranovića postojala netrpeljivost.

- Delibašić mi je rekao: „Dođe mi da ga ubijem, ali ispod časti mi je. Možda bi ti mogao“. Sloba je veoma težak i nerazuman čovek, stipsa je - rekao je tada Vojnović pred sudom.



Vladimir Šaranović, prema rečima izvora iz istrage, otkriven je pošto je na jednoj od šest čaura pronađenih u Ulici patrijarha Varnave, na mestu ubistva advokata, bio njegov otisak. Istragom je utvrđeno da je posle likvidacije Zreleca on pobegao iz zemlje, ali da se nedavno vratio u Srbiju.



Pobegao pre dolaska policije

DOJAVILI MU DA GA HAPSE?



Vladimir Šaranović, kako saznajemo, nekoliko sati pre upada policije u njegov stan, uspeo je da pobegne iz Srbije. Istražitelji sumnjaju da je hapšenje izbegao zahvaljujući „krtici“, koja mu je dojavila da treba da se skloni i da se priprema akcija protiv njega.

foto: Damir Dervišagić

Policija pronašla marihuanu u stanu

UHAPSILI MU SUPRUGU



Tokom policijske akcije na Kanarevom brdu policija je u okviru potrage za Vladimirom Šaranovićem uhapsila njegovu suprugu N. Š. (39) i N. M. (39). Kako navodi MUP, N. Š. se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga pošto je u stanu na Kanarevom brdu, u kome je neprijavljeno boravila sa svojim suprugom Vladimirom Šaranovićem, policija pronašla oko pola kilograma marihuane. Drugi uhapšeni N. M. sumnjiči se za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

