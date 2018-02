EPILOG KRVAVOG OBRAČUNA KRIMI BANDI U AJA NAPI: Kipar traži izručenje dvojice Srba zbog četvorostrukog ubistva

Dvojica Srba koji su posle tuge potrage uhapšeni u Rusiji i Makedoniji biće izvedeni pred sud na Kipru zbog umešanosti u četvorostruko ubistvo.

Njih dvojica su osumnjičeni da su umešani u višestruko ubistvo u obračunu kriminalnih bandi u restoranu u Aja Napi, a u toku je proces ekstradicije.

"Policija ih je dugo tražila i sada su uhapšeni. Tokom istrage ubistva ustanovljeno je da su dvojica srpskih državljana došla na Kipar sa namerom da izvrše zločin", rekao je ministar pravde Jonas Nikolau.

Nakon prikupljanja dokaza, izdati su evropski i međunarodni nalozi za hapšenje, a osumnjičeni su locirani u Rusiji i Makedoniji.



Zvaničnici kažu da ne znaju koliko će trajati proces izručivanja, ali da je dosadašnja praksa sa ove dve zemlje pokazala da su izručenja uglavnom brza.



"Slučaj je brzo istražen i brzo se došlo do dokaza. Ubistva su se dogodila u junu 2016. godine, a suđenje godinu dana kasnije. Danas stižemo do završetka celokupne istrage i do poslednjih aspekata u ovom slučaju", rekao je ministar.



Na suđenju su Kipranin Panajotis Pentafkas (30) i Srbin Dejan Loj (42) osuđeni na četiri doživotne robije zbog ubistva sa predumišljajem.



Ubijeni su biznismen za koga se veruje da je povezan sa podzemljem Fanos Kalopsidiotis, policiajac Elijas Hađieftimou, njegova supruga Skevi i jedan od napadača Albanac Jani Vogli.



Još četiri osobe umešane u ubistvo su priznali krivicu, dvoje Kiprana je dobilo doživotne robije, a dve devojke su dobile godinu, odnosno pet meseci zatvora za pomaganje.

(Kurir.rs/B92/Foto: Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Naoružan mačetom napada ljude u automobilima! Ludački pohod gnevnog motoriste!

Kurir

Autor: Kurir