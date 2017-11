TEODORIN UBICA NI DANAS SE NE ZNA: Fitnes instruktorka preparkiravala dečkov džip, pa izrešetana u sačekuši

Pre tačno godinu dana, 19. novembra 2016. godine, u sačekuši u novosadskom naselju Telep izrešetana je fitnes instruktorka Teodora Kaćanski. Ubrzo je utvrđeno da je meta napadača bio njen dečko Nenad Stević (39), ali ni ovo otkriće, kao ni brojna saslušanja i privođenja nisu pomogli policiji da razreši ubistvo nesrećne devojke.



Zločin se dogodilo na parkingu u Somborskoj ulici kod broja 8, u večernjim satima, nakon što su se Teodora i Stević dovezli kolima. Stević je parkirao crni džip ‚‘rendž rover‘‘ preko puta zgrade u kojoj žive i izašao ostavivši upaljene žmigavce. Krenuo je prema zgradi, a Teodora je sa suvozačevog mesta prešla na vozačevo da preparkira automobil. Tada je iz žbunja izleteo napadač i iz „tetejca“ ispalio pet hitaca u devojku. Teodora je odmah prebačena u Urgentni centar, ali je nakon tri dana borbe za život preminula.

foto: Slađana Stojanović



„Veternički klan“



Istraga je ubrzo došla do saznanja da je meta napadača bio Stević, a motiv se tražio u neraščišćenim poslovima. Naime, Stević se ranije dovodio u vezu s „veterničkim klanom“, a operativni podaci policije povezivali su ga s nedozvoljenom trgovinom automobilima. Stević je navodno vlasnik firme za obezbeđenje, lanca marketa, a sumnjiči se i za zelenaške poslove. Nakon zločina, kao ni do danas nije želeo da sarađuje s policijom, pa je motiv ubistva ostao nejasan. On nije rekao policiji da li je eventualno bio s nekim u sukobu, kao ni da li nekome nešto duguje.

foto: Slađana Stojanović

Sećanje na Teodoru NACRTALI MURAL SA NJENIM LIKOM

Nedavno se u novosadskom Novom naselju pojavio mural s Teodorinim likom. - Na srcu je bolna rana, znam, anđeo si sada, na boljem mestu si jer u nama živiš ti, ponekad u san svrati mi - jedna je od poruka ispisanih na muralu.

Nakon završene sudske obdukcije utvrđeno je da je Teodora zadobila tri prostrelne rane. Jedan metak prošao joj je kroz vrat, drugi je završio u levoj butini, a treći u stomaku, zahvativši i oštetivši jetru i želudac, a izašao je kroz grudni koš. Inače, sve tri prostrelne rane zadobila je s leve u desnu stranu. Njeno ubistvo šokiralo je Novi Sad, a njeni prijatelji ne prestaju da pričaju o njoj.



Prijatelji ne zaboravljaju



- Bila je uvek nasmejana, vesela, svima spremna da pomogne. Niko od nas ne veruje da je nema, iako je godinu dana prošlo. Nekako se nadamo da će se odnekud pojaviti. Teodora je bila instruktorka fitnesa, ceo život se bavila sportom. Nikada nikome nije loše učinila - rekla nam je jedna od Teodorinih drugarica.



Slađana Stojanović - Foto: Privatna arhiva; Slađana Stojanović

foto: Privatna arhiva



Sam sprovodio istragu MOMAK HAPŠEN ZBOG OTMICE

Teodorin momak Nenad Stević u maju ove godine uhapšen je s grupom prijatelja zbog sumnje da su pokušali da otmu Gorana Cvjetića (41) iz Budisave. - Stević i njegova ekipa sami su vodili istragu o Teodorinom ubistvu. Došli su do nekih saznanja da Cvjetić ima veze sa zločinom, pa su odlučili da ga kidnapuju i nateraju ga da progovori. Međutim, uhapšeni su dok su u gepeku automobila vozili Cvjetića. Dan nakon što je oslobođen, Cvjetić je uhapšen pod sumnjom da je pokušao da ubije Nebojšu Tubića Žapca, koji je nedavno uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u prebijanju nasmrt novosadskog preduzimača - kaže naš izvor.

