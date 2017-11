STRAŠNO: Halo, policija? Ugušila sam majku jastukom!

Dušanka Božić (59) iz Sremskih Karlovaca, optužena za ubistvo majke Nade Jančić (85) početkom maja ove godine, juče je na početku suđenja izjavila da se samo branila od majke koja ju je maltretirala.

- Maltretirala me je verbalno, fizički i emocionalno. Na primer, kada odem na pijacu pa kupim nešto od njene penzije, od koje smo živele, nikada nije bila zadovoljna kupovinom. Onda je jednom, kad sam kupila pile, uzela to pile i gađala me u lice. Tada sam shvatila da može i životno da me ugrozi. Takođe mi nije dozvoljavala da zovem brata i sina u inostranstvu i da sa njima pričam da ne bih trošila telefon - rekla je staloženo Dušanka, a potom istakla:

- Smatram da je nisam ubila nego da je usled moje samoodbrane umrla od moždanog ili srčanog udara. Ja sam duševni bolesnik - rekla je Dušanka.



Inače, obdukcioni nalaz pokazao je da je smrt kod žrtve nastupila nasilno „usled akutnog mehaničkog ugušenja“, a da nikako uzrok nije bilo srce ili moždani udar. U optužnici se navodi da Dušanka boluje od paranoidne šizofrenije, a od zločina ona se nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.



U optužnici se navodi da je Dušanka nakon svađe s majkom staricu odgurnula i oborila na krevet u dnevnoj sobi, a zatim je uzela majčin drveni štap, stavila joj na vrat, sela joj na grudi i pritiskala. Kad je majka prestala da se pomera, uzela je jastuk i stavila joj ga preko glave, usled čega je Nada preminula. Dušanka je pola sata kasnije nazvala policiju u Sremskim Karlovcima i rekla:

- Ubila sam majku, ugušila sam je jastukom.



Kurir / S. S.

Foto: Slađana Stojanović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Novi incident u Skupštini Srbije! Boško Obradović gađao Martinovića!

Kurir

Autor: Foto: Slađana Stojanović