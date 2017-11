NOVI DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA U GOLUPCU, OTAC UBIJENOG DEJANA TVRDI: Zoran je mog sina ubio i bacio na smetlište jer nije hteo da ga vozi da ubije ljubavnicu i njenog muža!

GOLUBAC/KUČEVO - Zoran J. (46) ubio je Dejana J. (46) i njegovo telo bacio na smetlište, a istraga stravičnog zločina u Golupcu dobila je potpuno novi smer.

Navodni sukob ove dvojice muškaraca zbog ljubavnice L. M. iz Kučeva, koju je Zoran pokušao da ubije nakon što je usmrtio Dejana, pokazao se kao pogrešan motiv, a u priču je sada upleten i suprug L.M.

"Moj Dejan je ubijen jer je odbio da vozi Zorana u ubilački pohod. Zoran je tu noć hteo da ubije L. ili njenog muža, a na pravdi Boga je stradao moj sin", kaže za BKTVNews Dejanov otac Ljubiša.

Dejan je ubijen u noći između utorka i srede, a njegovo telo nađeno je na smetlištu u blizini groblja u selu Srpce.

"Tog dana smo pekli prasiće za 40-dnevni pomen mojoj tašti. Dejan je bio kod kuće, i oko 17 sati je otišao u kafanu u selo Klenj. Tu je, kako sam posle čuo, sreo Zorana. U pola noći je navalio na mog sina da ga vozi za Radenku ili Kučevo, navodno da vidi L. Moj sin je pokušao da izbegne vožnju, rekao mu je da nema goriva, ali je Zoran insistirao. Rekao je da će on platiti gorivo, i krenuli su za Radenku. Tamo L. i njen suprug imaju kuću. I na pola puta se desila tragedija. Zlo, veliko. Tu je Zoran izvadio pištolj. Rekao je mom Dejanu da će ubiti L. i njenog muža Mirka. Tada je moj sin zaustavio automobil. Izašao je napolje, rekao mu je da neće da ga vozi da ubija ljude... I Zoran je pucao u njega. Ubio ga je za volanom, a onda je prebacio njegovo telo na zadnje sedište, odvezao do groblja u Srpcu, i tu ga bacio na smetlište", priča Dejanov otac Ljubiša.

Ljubiša je u sredu ujutru policiji prijavio nestanak sina.

"Našli su ga juče oko 13 sati. I sad šta da kažem. I meni i ženi dođe da umremo sad, da nas nema više. Nas je deset u porodici. Dejan je imao suprugu, ćerku kojoj smo sad spremali proslavu punoletstva", kaže Ljubiša.

On navodi i da je prvi trag koji je povezao Dejana i Zorana, to što je patrola lokalne policije kobne noći pokušala da zaustavio Dejanov automobil.

"Zoran je tad već ubio mog sina, bacio ga i krenuo ka Kučevu da ubije L. Ja ne znam tu ženu, ne znam ni šta je bilo između nje u Zorana, samo čujem da je ona sada u pritvoru. U policiji su na razgovoru i još neki mladići koji su u utorak uveče bili u Klenju u kafani sa mojim Dejanom. Oni su čuli da je Zoran od njega tražio da ga vozi do Lidije", priča Ljubiša.

Nakon što je Dejana ubio hicem iz pištolja, Zoran je krenuo u nastavak svog zločinačkog nauma. Prema još nepotvrđenim informacijama, on je došao u Kučevo, do kuće u kojoj žive L. i njen suprug. Navodno je na ulici došlo do okršaja između njega i L. Zoran je uperio pištolj u Lidiju, ali je ona uspela da mu preotme oružje i rani ga.

Zoran je s teškim povredama prebačen u bolnicu, a L. je privela policija.

Otac ubijenog Dejana, kaže i da je njegov sin bio učesnik rata, da ima invalidsku penziju, da je u SDK radio 20 godina. Dejan će biti sahranjen u nedelju na seoskom groblju u Mrčkovcima.

"Za Zorana niko nema reči hvale", kaže Ljubiša.

