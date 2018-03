POZNATI KOŠARKAŠ SASLUŠAN ZBOG KOKAINA I PIŠTOLJA: Audi je moj, ali nisam znao da u njemu postoji tajna pregrada

"Audi" je moj, kupio sam ga i registrovao u Minesoti, ali ga nikada nisam vozio: to da je u njemu uhapšen moj vozač sa oružjem i drogom saznao sam iz medija, rekao je juče Nikola Peković.

Kako nezvanično saznajemo, proslavljeni košarkaš stigao je juče u Više tužilaštvo u Beogradu oko 9.30 sati da bi svedočio o tome šta zna o pronalasku dva pištolja i manje količine kokaina u svom automobilu koji je vozio njegov telohranitelj Radojko Tomašević (35) u društvu prijatelja Ivana Goločevca (30). Zarad ovog svedočenja Peković je u ponedeljak uveče i doleteo u Beograd.

Prema zapisniku sa saslušanja, u koji je "Blic" imao uvid, Peković je u kratkom svedočenju rekao da automobil "audi A4" jeste u njegovom vlasništvu, da ga je kupio pre oko tri godine, te da je on uredno registrovan u američkom gradu Minesota, gde je košarkaš igrao za lokalni NBA klub.

- Ja to vozilo nikada nisam lično koristio: ono je bilo namenjeno za mog vozača Radojka Tomaševića, koji ga je koristio poslednjih godinu i po dana. Ja sam ga koristio isključivo kao putnik, i svu sam brigu o njemu prepustio Tomaševiću. On je ujedno bio i u mom obezbeđenju, a Ivan Goločevac je moj drug, poznanik, i do sada ga nisam angažovao kao obezbeđenje. Tomašević je održavao vozilo - menjao gume, obavljao popravke, vozio na servis... Nisam znao da "audi" ima tajnu pregradu koja je naknadno dorađena. Ja sam na dan hapšenja bio kod kuće u Beogradu - rekao je Peković.

Prema njegovim rečima, niko od članova njegovog obezbeđenja, koje čine dva-tri momka, nema oružje.

U svojim iskazima od prošle nedelje i Goločevac i Tomašević priznali su krivična dela koja im se stavljaju na teret. Goločevac je na saslušanju priznao da su pištolj "magnum", sa šest metaka u punjenju, i kokain, koji je krio u čarapi, zaista njegovi.

- Pištolj sam nasledio od oca koji je umro pre 10 godina, a oružje je on verovatno doneo sa ratišta. Nemam dozvolu ni za držanje ni za nošenje tog pištolja. Ja sam inače sportista i retko konzumiram narkotike. Kokain konzumiram jednom mesečno poslednjih šest meseci, otkad sam povredio nogu - rekao je Goločevac.

I Tomašević je priznao krivicu. On je u Višem tužilaštvu rekao da jeste nosio pištolj marke "golan" i da je vozio Pekovićev "audi" u trenutku kada ih je policija zaustavila u Ulici Slavka Ćuruvije u Lisičjem potoku.

- Ne znam zašto moj pištolj nema fabrički broj: u Crnoj Gori sam oružje kupio u takvom stanju - rekao je Pekovićev vozač.

Preti im i do 12 godina robije

Prema ove godine izmenjenom članu Krivičnog zakona, kazna za nelegalno nošenje oružja pooštrena je, pa Tomaševiću i Goločevcu (kojeg operativni podaci srpske policije povezuju sa klanom narko-bosa Darka Šarića) preti i do 12 godina zatvora. Ako se uzme u obzir da ranije nisu osuđivani, ta kazna ipak nije realna.

Uz to, kazna za nošenje narkotika za ličnu upotrebu, što se stavlja na teret Goločevcu, može iznositi i do tri godine zatvora. Uz to, Goločevac, prema zakonu, može biti i oslobođen krivice ako sudu ili tužiocu otkrije od koga je kupio narkotike. Ipak, on to do sada u istrazi nije otkrivao.

