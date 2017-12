MAFIJA SE UBIJA PO CELOJ SRBIJI: Sačekuše više nisu rezervisane samo za beogradski asfalt, SUROVE LIKVIDACIJE neće prestati!

Sudeći po stranicama crne hronike, devedesete su se vratile u Srbiju. Skoro da ne prođe nedelja bez kriminalnih obračuna, ali ono što se razlikuje u odnosu na period od pre dvadesetak godina jeste to što mafijaška ubistva i sačekuše nisu više rezervisani samo za beogradski asfalt već se kriminalne grupe razračunavaju širom Srbije.



Poslednja u seriji likvidacija bilo je ubistvo Marka Markuša u Novom Sadu, a samo u poslednja tri meseca nekoliko klasičnih sačekuša odigralo se u Jagodini, Novom Sadu, Leskovcu i Vranju.



Kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava da je to posledica rasta organizovanog kriminala. On navodi da je koncentracija „biznisa“ bila najveća u Beogradu, ali da su kriminalci odlučili da rašire posao po celoj zemlji, što je dovelo do velikog broja obračuna u manjim gradovima u Srbiji.

Biraju i manja mesta



- Organizovani kriminal prirodno širi svoju delatnost najpre po većim gradovima kao što su Niš i Novi Sad, a onda počinje da bira manja mesta u kojima postoje saradnja i sprega između mafije i policije. Njima je najvažnije da odu tamo gde će moći da sarađuju s državom - kaže Radovanović.



Naš sagovornik objašnjava da jedini oblik kriminala koji odstupa od ovog modela jeste narko-kriminal.

- On je i dalje najviše koncentrisan po velikim gradovima, jer mu za „posao“ treba veliki broj korisnika droge. Međutim, nije isključeno da narko-dileri posluju po velikim gradovima, ali da ipak svoja sedišta drže u malim mestima ili čak izvan granica zemlje. Ne treba zaboraviti ni finansijski kriminal, ucene, reketiranja, ubistva zbog dugova, koji je prisutan u celoj Srbiji - objašnjava kriminolog.

Krvne osvete



Novinar Mašan Lekić, autor emisija „Dosije“ i „Na mestu zločina“, smatra da u Srbiji ima i mafijaških likvidacija koja nemaju veze s kriminalom.

- Organizovane grupe koje se međusobno bore za tržište ubijaju jedne druge. Međutim, svedoci smo i krvnih osveta koje su se dogodile između dve zaraćene ekipe. To sve još nije sudski dokazano, ali ukazuje na krvnu osvetu između porodica Bojović i Šaranović. Ipak, droga je najunosniji posao i život se najčešće gubi zbog toga - navodi Lekić.



On smatra da su razvoju kriminala devedesetih u našoj zemlji kumovali ratovi, kao i povratak kriminalaca u Srbiju. Prema njegovim rečima, žestoki momci postali su idoli mladih.

- U periodu 1992/ 1993. imali smo u proseku ubistvo na svaka tri dana u Beogradu. Posle petooktobarskih promena imali smo pojavu „zemunskog klana“, koji je doveo i do ubistva premijera. U poslednje vreme svedoci smo ubistava u Beogradu i Novom Sadu koja su posledica rata crnogorskih klanova koji se preselio na ove gradove - objašnjava Lekić.



Radovanović kaže da je broj mafijaških obračuna u poslednje vreme povećan u odnosu na period nakon petooktobarskih promena i ubistva premijera Zorana Đinđića.



Povratak devedesetim



- Svaka vlast teži tome da se poveže s kriminalom. Baš zbog toga sva ova ubistva izgledaju kao povratak devedesetih, jer smo u toj dekadi nesumnjivo imali najveći broj likvidacija. S obzirom na to da se organizovani kriminal neprekidno razvija, mi imamo i veći broj sukoba među ljudima koji su umešani u to - objasnio je poznati kriminolog.



POSTOJI Više razloga za sukobe Preotimanje teritorije i nove snage

Kriminolog Dobrivoje Radovanović ističe da je nekoliko razloga zbog kojih se mafijaši međusobno ubijaju. - Prvi je svakako ulazak novih ljudi u kriminal, pa oni teže da otmu posao od bandi koje se odranije bave ovim. Onda, dolazi do obračuna između grupa koje međusobno posluju, a kod kojih se redovno ne isplati sav novac od posla. Česta su i ubistva zbog preotimanja teritorije na kojoj se radi, a dobili smo i profesionalne ubice kojima je to jedini posao, a koji najčešće dolaze iz Bosne, Crne Gore i Albanije - zaključuje kriminolog.

Likvidacije 2016/2017.

Sale Mutavi

Beograd 13. 10. 2016.



Nepoznati napadači ubili su Aleksandra Stankovića hicima iz „kalašnjikova“ ispred Centralnog zatvora u Beogradu. Stanković je u tom trenutku bio u društvu svog bodigarda Milorada Đurića, koji je u pucnjavi ranjen. Bili su u kolima, a maskirani likvidatori izleteli su iz žbunja.

J. Cvetanović

Vranje 27. 9. 2017.



Jugoslav Cvetanović, brat Saše Cvetanovića, optuženog da je ubio Nikolu Bojovića, brata Luke Bojovića, ubijen je u sačekuši u centru Vranja. Napadač mu je ispalio više hitaca u leđa iz oružja s prigušivačem. Ubistvo se dogodilo u neosvetljenom haustoru zgrade i nije bilo očevidaca.

Ivan Ćirić

Beograd 20. 10. 2017.



Ivan Ćirić i njegov prijatelj Ivan Milić ubijeni su u sačekuši na Banjici. Na njih su pucali napadači koji su bili na motociklu. Ubice su obišle kolonu autobusa i pucale u „pežo“ u kome su oni bili. U februaru ove godine pod Ćirićev automobil je bila postavljena bomba, a u eksploziji je ostao bez ruke.

Marko Markuš

Novi Sad 25. 11. 2017.



Marko Markuš (29), sin policajca u penziji Zorana Markuša, ubijen je u sačekuši kod hotela „Sajam“ u Novom Sadu. Nepoznati napadači otvorili su vatru na njega dok je ulazio u svoj automobil nakon treninga u teretani. U Markuša je ispaljeno sedam hitaca iz „škorpiona“.

Žarko Savić

Niš 26. 7. 2017.



Žarko Savić i Aleksandar Barjaktarević ubijeni su ispred restorana u blizini Višeg suda u Nišu. Napadač je ispalio više hitaca u njih, a potom pobegao na skuteru koji je vozila druga osoba. Savić je preminuo na mestu pucnjave, dok je Barjaktarević umro nakon nekoliko sati u Kliničkom centru u Nišu.

Milan Pribaković

Novi Sad 8. 10. 2017.



Milan Pribaković ubijen je iz pištolja u novosadskoj diskoteci „The End“ u hotelu „Park“ u ranim jutarnjim satima. On je preminuo na mestu, dok je jedna osoba ranjena. Napadač je identifikovan kao S. S. (25), ali se za njim još uvek traga.



Nemanja Stojanović

Jagodina 13. 9. 2017.

Jagodinski advokat Nemanja Stojanović ubijen je u tri sata posle ponoći ispred zgrade u kojoj je stanovao. Likvidator ga je sačekao skriven ispred ulaza u zgradu i kad je mladić naišao, u njega ispalio tri hica. Sumnjalo se da je ubijen greškom.



Aleksandar Mikić

Leskovac 10. 9. 2017.



Leskovački investitor Aleksandar Mikić ubijen je ispred zgrade u kojoj je imao stan. Nepoznati napadač sačekao je Mikića i ispalio ceo šaržer u njega dok je uparkiravao automobil. Kola kojima su napadači pobegli spaljena su nedaleko od mesta ubistva.



Predrag Perić

Žitorađa 23. 7. 2017.



Predrag Perić ubijen je ispred svog tehničkog pregleda „Perić trejd“ u selu Žitorađa kod Surdulice. Njegovo telo pronašao je slučajni prolaznik. Ubica je najverovatnije čekao Perića u poljskom toaletu, odakle je istrčao i pucao mu u glavu.



Slobodan Trninić

Šabac 13. 6. 2017.



Slobodan Trninić iz Prnjavora kod Šapca poginuo je u blizini svoje kuće u eksploziji bombe koja je bila podmetnuta pod njegov automobil. Trninić je odranije poznat policiji, bio je osumnjičen za pokušaj ubistva, ali je pobegao u Nemačku. Bio je ranjen u pucnjavi 2016.

Mirko Milićević Hajčar

Subotica 3. 7. 2016.



Mirko Milićević ubijen je ispred svoje kuće u subotičkom naselju Novi grad. Na Milićevića, inače sestrića vladike Irineja Bulovića, pucala je jedna ili više osoba dok je vozio motor. Pogodilo ga je pet hitaca, a nakon nekoliko meseci uhapšen je Vojislav Š., koji se sumnjiči da je učestvovao u likvidaciji.



Mafijaška ubistva na Kosovu obavljaju Albanci jer je njihova mafija izuzetno jaka



Vlastimir Milošević

Beograd 30. 1. 2017.



Telo Vlastimira Miloševića pronađeno je na tramvajskim šinama u Ulici kraljice Marije u Beogradu. Napadač ga je jurio ulicom i u njega ispalio nekoliko hitaca. Za pomaganje u ubistvu jedan od optuženih je Veljko Belivuk, prijatelj ubijenog Aleksandra Stankovića.



MOTIVI LIKVIDACIJA

- sukob zbog teritorije na kojoj se „posluje“

- ulazak novih ljudi u posao koji žele da se reše starih

- sukobi zbog novca kriminalnih grupa koje zajedno posluju

- plaćena ubistva kao novi biznis

Teodora Kaćanski Novi Sad 19. 11. 2016.

Fitnes instruktorka Teodora Kaćanski ubijena je dok je preparkiravala automobil svog dečka Nenada Stevića. Pucnjava se dogodila na parkingu ispred zgrade u kojoj je par živeo, a verovalo se da je meta zapravo Stević i da je Teodora ubijena greškom.

Jelena Ivić

