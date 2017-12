KARAĐORĐE SUBOTIĆ POSLE PALJENJA MERCEDESA: Čabarkapa hoće da mi pobije celu porodicu!

On i njegovi ljudi stoje iza paljenja „mercedesa“. On je odgovoran za sve ranije napade, pokušava da me ubije i zbriše mi porodicu, tvrdi Karađorđe Subotić iz Kaluđerice

Karađorđe Subotić, čiji je „mercedes“ zapaljen u petak rano ujutro ispred njegove porodične kuće, tvrdi da iza napada stoji njegov bivši zet Aleksandar Čabarkapa, koga čak optužuje da želi da mu ubije celu porodicu.



Otac učesnice „Parova“ Aleksandre Subotić u razgovoru za Kurir tvrdi da ovo nije prvi put da je na meti Čabarkape, koji u zatvoru služi kaznu zbog otmice i iznude novca od Nemanje Šarovića. Čabarkapa je, inače, bio u vezi sa Subotićevom ćerkom Aleksandrom, s kojom je dobio ćerku Magdalenu.

- Konkretno, iza paljenja automobila stoji Čabarkapin prijatelj, koji je s njim počinio seriju krivičnih dela. On je preko Fejsbuka ranije pretio mojoj ćerki Aleksandri, ali sve konce vuče gospodin Aleksandar Čabarkapa. On je kriv za sve, za paljenje prethodnih automobila, mog ranča... - priča bez zadrške Subotić, koji je privremeni staratelj četvorogodišnje Magdalene.

- On intenzivno pokušava da me ubije i da mi zbriše celu porodicu. Pokušao je nekoliko puta, ali nije mu pošlo za rukom. Ali ne pada mi na pamet da nosim pancir zbog njega. On hoće da me ubije jer je patološki slučaj. Smatra da sam ja kriv za sve što mu se negativno dešava, da sam inicijator cele situacije, a u stvari može da krivi samo sebe. Ne znam šta više želi od mene, nek mi ostavi više porodicu na miru - kaže Subotić.

Ljuba Pantović zahteva SKLONITE MAGDALENU NA BEZBEDNO MESTO

Ljuba Pantović uključila se u petak u emisiju „Upoznajte parove“ i zahtevala da se njena unuka Magdalena, koja boravi kod dede Karađorđa, skloni na neko bezbednije mesto: - Da li je dete od četiri godine sigurno da bude ostavljeno u kući kod narkomana kome je sinoć goreo auto? Je l‘ to dete treba da izgori da bi se ti, Aleksandra, dozvala pameti?



On je do sada nekoliko puta bio na meti, ali počinilac nikad nije otkriven. Sada se razbesneo od same pomisli kolika mu je šteta naneta paljenjem automobila.

- Ovo je treći auto koji mi je spaljen benzinom. Standardna priča odranije. To je njihov sistem rada. Milion posto sam siguran da iza svega stoje Čabarkapa i njegovi. Policajci iz Kaluđerice i iz 29. novembra bili su na uviđaju ovog puta. Takođe, siguran sam da sada postoji trag preko Fejsbuka jer je upućena ozbiljna pretnja Aleksandri, pa ne sumnjam da će brzo rešiti ovaj slučaj - smatra Karađorđe Subotić.



Karađorđe nakon paljenja ranča OSVETIĆU SE NA SVOJ NAČIN

Karađorđe Subotić početkom juna ove godine optužio je Aleksandra Čabarkapu da je zapalio njegovu farmu u blizini Vinče, čija je šteta procenjena na 7.000 evra. - Nisam se toliko uplašio požara koliko se plašim da nešto ne uradim jer kiptim od besa. Siguran sam da je Čabarkapa podmetnuo požar jer je bolestan i sujetan. Osvetiću se na svoj način, pa šta bude biće! Nek se pripazi - izjavio je tada Karađorđe za Kurir.



