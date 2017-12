VOĐA ZEMUNSKOG KLANA KUPIO KOLA POLICAJCU: Prvo hteo da mu se osveti, ali onda je došlo do susreta...

Saša Đajić Džaja, pripadnik Žandarmerije i kum pokojnog Zorana Vukojevića Vuka, svedoka saradnika protiv zemunskog klana, ispričao je u Višem tužilaštvu u Beogradu šokantne detalje o tome kako je njegov kum postao jedan od glavnih pripadnika obezbeđenja vođe „zemunaca“ Dušana Spasojevića Šiptara.

Naime, Đajić je nedavno u svojstvu svedoka dao iskaz tužiocu u okviru istrage koja se vodi zbog otmice i pljačke Novaka Stevanića 1997. godine. Đajić je svedočio jer ga je jedan od bivših pripadnika „zemunskog klana” označio kao osobu koja je, uz Vukojevića, učestvovala u kidnapovanju koje su organizovali pokojni Šiptar i Mile Luković Kum. Žandarm je kategorički negirao učešće u Stevanićevoj otmici, ali je otkrio niz nepoznatih i interesantnih detalja o vezi „zemunaca“ i tadašnjih pripadnika MUP-a.



- U PS Zemun sam od 1993. radio kao policajac. Pokojni Zoran Vukojević Vuk mi je bio klasić, a 1996. me je venčao. S njim sam se sastajao i družio, a dolazio sam i kod njega na razne proslave, pa sam se tako upoznao sa pripadnicima zemunskog klana - rekao je Đajić i objasnio kako je ubijeni Vukojević počeo da radi za Dušana Spasojevića.



Zoran Vukojević Vuk među prvima je dobio status svedoka saradnika, i to početkom oktobra 2003. U aprilu 2005, iza zatvorenih vrata je pred većem Specijalnog suda govorio o svemu što je znao o zemunskom klanu. U svom iskazu je govorio i o tome koji su političari i pripadnici vojne službe imali konatke sa zemunskim klanom. Vukojević je ubijen juna 2006, a njegovo telo nađeno je u šipražju kraj autoputa Beograd-Zagreb, nedaleko od surčinskog aerodroma. Vuk je otet, mučen, iskasapljen, umotan u najlon i zapaljen.

- Godine 1998, policajci su masovno slati na Kosovo. Moj kum je tada dobio otkaz jer je svom sinu, koji je imao zdravstvene probleme, bio potrebniji. Njegove starešine za to nisu imale sluha. Potom je sa nekim likom radio na pretvaranju poloprivrednog zemljišta u Zemunu u građevinsko, međutim, taj čovek je otišao u Nemačku, pa je moj kum počeo da vozi neku ženu, sve dok nije počeo da radi u obezbeđenju Dušana Spasojevića - ispričao je Đajić.

On je rekao da su Dušan Spasojević i Zoran Vukojević Vuk takođe bili kumovi, te da je Spasojević venčao Vukovića.



- Bio sam na tom venčanju. Takođe, moj kum do tada nije imao svoj automobil, a prvi auto je dobio od Spasojevića kao poklon na venčanju. To je je bio polovni „golf 2” - objasnio je Džaja i dodao da je njegov kum radio kao šef obezbeđenja Dušana Spasojevića i da je zbog toga imao mnoge pogodnosti, između ostalog stan i auto na svoje ime, ali da mu je kum rekao da je zbog svega toga ipak nezadovoljan, jer ne viđa sina i razvodi se.



Đajić je opisao i prvi susret između njega, Vukojevića i Dušana Spasojevića.



- Vuk se prvi put sreo sa njim posle jedne akcije u kojoj je uhapsio Milana Lukovića Kuma, kod koga je pronađena veća količina narkotika. Spasojević je tada pozvao Vuka u svoj kafić. Kum mi je rekao da će otići jer „ne želi da ispadne pi*ka“ i zamolio je i mene da pođem s njim. Naoružali smo se i otišli u taj kafić u Zemunu, koji je kasnije srušen. Naše starešine nisu znale da smo se odazvali tom pozivu. Otišli smo u civilu, sa službenim legitimacijama i službenim oružjem. Policajac je na dužnosti 24 sata i mene je moj kum pozvao da ga štitim ako bi Spasojević hteo da mu se osveti zbog hapšenja Lukovića. Međutim, tamo se ništa nije dogodilo. Bio je to običan razgovor, u smislu ko je odakle, šta je i slično. Zadržali smo se oko pola sata i razišli se. Ni o čemu se tada nismo dogovorili, niti smo razmenili telefone - rekao je Đajić.

