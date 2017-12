DRAMA USRED BELA DANA, NAPADNUT PREDSEDNIK OPŠTINE NIŠKA BANJA: Prišao mi je s leđa i udario pesnicom u glavu! VIKAO SAM UPOMOĆ, PA JE POBEGAO!

NIŠ - Udarcem u slepoočnicu, kako kaže predsednik Opštine Niška Banja Dejan Jovanović, nepoznati napadač ga je oborio na zemlju, dok je od kuće išao ka poslu i dodaje da nasilnik nije pokušao da ga opljačka, već da je želeo samo da fizički nasrne na njega. U Osnovnom javnom tužilaštvu Niš kažu da je podneta krivična prijava protiv nepoznatog napadača.

Kako prenose Južne vesti, napad se, kaže Jovanović, dogodio jutros u 8:30, kada mu je u Ulici Kraljevića Marka, muškarac sa kapuljačom na glavi prišao s leđa i udario ga pesnicom u glavu.

"Ja sam razgovarao telefonom. Ta osoba mi je prišla sa leđa i udarila me u desnu slepoočnicu. Tim udarcem me je odbacio na trotoar i kad sam pao, u levoj ruci mi je bila torba, u desnoj telefon, a on nije pokušao da mi otme ni jedno, ni drugo. Krenuo je prema meni, ali kada sam ja viknuo “upomoć” i kada se jedna žena razdrala njemu, on je pobegao kroz park", rekao je Jovanović.



Dok je napadač bežao kroz park, Jovanović je, kako kaže, otrčao do Policijske stanice u Niškoj Banji, odakle su izašli policajci, ali nisu uspeli da pronađu počinioca.

Jovanović dodaje da ne sumnja ni na koga, jer je, kako tvrdi, u dobrim odnosima i sa svim stranačkim kolegama, ali i sa drugim političarima.

"U stranci apsulotno nemam neprijatelje. Definitivno nisam konfliktna ličnost. Tvrdim da nemam neprijatelje ni što se tiča posla", naglašava Jovanović.

Istraga je u toku



U Osnovnom javnom tužilaštvu su novinarima Južnih vesti potvrdili da je predsednik Opštine Niška Banja prijavio slučaj policiji, koja je obavestila Tužilaštvo.

"Zamenik javnog tužioca je naložio da se podnese krivična prijava, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje - rekli su u Tužilaštvu.

U toku je, dodaju, intenzivan rad policije na otkrivanju osobe koja je udarila Jovanovića.

