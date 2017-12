PUSTITE ME DA GA DOKRAJČIM: Zastrašujući detalji surovog ubistva tinejdžera u Pančevu! OSUMNJIČENI BIO DROGIRAN?!

N. S. (17), koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio Ivana Adamova (16) u Pančevu, nakon što je izbo Adamova je urlao: „Pustite me da ga dokrajčim.“ Kako saznaje Kurir, osumnjičeni za ovaj zločin navodno ima problema s narkoticima.



Ivan Adamov preminuo je u četvrtak oko 20.30 sati kod Sportskog centra „Mladost“ u Pančevu, kada ga je, kako se sumnja, N. S ubo nožem u grudi. Maloletnik je ubrzo preminuo na stazi na kojoj su se dogovorili da odmere snage tučom.



Veliki dugovi



Sagovornik Kurira koji poznaje i jednog i drugog mladića, kao i njihove roditelje, kaže da N. S. već neko vreme pravi probleme roditeljima.

- Otac mu je radio kao vozač autobusa i žalio se prijateljima da je N. S. počeo da radi s drogom i da je upao u velike dugove zbog kojih je morao da proda kuću. Pokušavao je da pomogne sinu, ali očigledno u tome nije uspeo - priča Pančevac koga smo zatekli na pijaci na kojoj rade roditelji ubijenog Ivana Adamova.



On dodaje da je poznavao Ivana i njegove roditelje i da je ubijeni maloletnik bio čista suprotnost ovog drugog.

- Ivanov otac Dragan rekao je da su mu sinovljevi drugovi ispričali da je N. S. naredio da ubijeni mladić dođe da se vidi s njim. Tuča je počela i kad ga je ubo nožem, drugi dečaci su ga odvajali od ranjenog Ivana, ali je on, navodno vikao: „Pustite me da ga dokrajčim.“ Sve ovo može i da ima smisla ukoliko je N. S. zaista bio pod dejstvom narkotika - kaže naš sagovornik koji nije želeo da mu objavljujemo ime.



Prema njegovim rečima, Dragan je slomljen od bola.



Pomagao roditeljima



- Video sam ga i deluje mi kao da je pod dejstvom nekih lekova za smirenje. Ivan je bio dete za primer. I sad čekam da prođe pijacom i da mi se kroz osmeh javi i pita me kako sam. Bio je vredan, pomagao je roditeljima, vukao lubenice i sve ostalo što su prodavali njegovi roditelji. Hteli su da ga uključe u posao, da zna kako je zaraditi dinar i da zna da ga ceni. Sećam se da se hvalio da čuva stoku kako bi obezbedio novac za školovanje i sve ostalo. Ivan je bio desna ruka svojim roditeljima - kaže naš sagovornik.



Ne može da se pomiri

DEDA HTEO SVE DA POBIJE



Pančevac s kojim smo juče razgovarali objasnio nam je da odlično poznaje porodicu Adamov.

- Jovan je mlađi od njega i malo je bolešljiv, tako da je zato bila neophodna sva Ivanova pomoć. On je to znao i nije se štedeo. Otuda i revolt dede, Danielinog oca, koji radi u inostranstvu. Kada je saznao da je Ivan mrtav, hteo je sve da ih pobije jer nisu znali da sačuvaju zdravo, pravo i vredno dete. A valjda je to bilo i u trenutku bola, mnogo je voleo Ivana - rekao je ovaj Pančevac.