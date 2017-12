KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV POLICAJCA U BUJANOVCU: Sumnja se da je zloupotrebio službeni položaj

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova podneli su krivične prijave protiv policijskog službenika rasposređenog u policijskoj stanici Bujanovac, zbog sumnje da je počinio 12 krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja, saopštio je MUP Srbije.

Postoje sumnja da je on iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenog ovlašćenja, od aprila 2016. do avgusta ove godine, u Jedinstveni informacioni sistem MUP-a za lica sa područja KiM unosio neistinite podatke da su u periodu od 1996. do 2007. godine bila prijavljena na adresama na području opštine Bujanovac, ne navodeći ime stanodavaca.

Na taj način osumnjičeni je, tim licima omogućio da im suprotno Uredbi o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja autonomne pokrajine KiM, budu izrađena lična dokumenta, pasoši i lične karte, navodi u saopštenju MUP Srbije.

