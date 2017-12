OVO SU DOKAZI KOJI ĆE PRESUDITI ZORANU: Uskoro se zatvara dosije Marjanović?!

BEOGRAD - Zoran Marjanović (39), koji je 15. septembra uhapšen zbog sumnje da je ubio suprugu Jelenu Krsmanović Marjanović (33), u novoj godini biće optužen za taj zločin, jer tužilaštvo raspolaže čvrstim dokazima protiv njega.

Kako prenose beogradski mediji, tako će se sa zločina koji je više od 20 meseci okupirao pažnju javnosti konačno skinuti veo tajne.

"Više javno tužilaštvo prikupilo je dokaze na osnovu kojih će biti podignuta optužnica protiv Zorana Marjanovića. Iako se spekulisalo da tužilaštvo raspolaže tankim dokazima, temeljnom istragom došlo se do toga da prikupljene činjenice, iskazi svedoka, veštačenja i drugi dokazi ukazuju na to da Zoran nije uhapšen bez razloga. Očekuje se da bude podignuta do 15. marta, kada ističe rok za podizanje optužnice, a moguće je da se to dogodi i ranije", kaže sagovornik upućen u slučaj.

Prema njegovim rečima, jedan od ključnih dokaza koji terete Zorana jesu i veštačenja mobilnih telefona.

"Urađeno je veštačenje mobilnog telefona osumnjičenog, ali i žrtve. Uzeti su listinzi poziva, a na osnovu telefonskih signala utvrđeno je gde se Zoran nalazio u kritično vreme, kao i gde se nalazila žrtva. Na osnovu svega toga, optužnica će se temeljiti na čvrstim dokazima, a Zorana u 2018. čeka suđenje za ubistvo supruge. Očekujemo da se tokom sudskog postupka, koji će nesumnjivo početi u 2018, otkriju sve okolnosti Jeleninog ubistva, kao i mesto, vreme i motiv ubistva, koji su i posle nešto manje od dve godine nejasni javnosti", objašnjava dalje sagovorniik.

I Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, potrdio je medijima da protiv Zorana Marjanovića ima dovoljno dokaza.

"Više tužilaštvo u Beogradu vodi taj slučaj, koji je složen od prvog momenta. Pojavljuju se mnoge priče u medijima koje nisu tačne. Tužilac smatra da su dokazi koji su prikupljeni dovoljni da Zoran Marjanović bude pritvoren i verovatno optužen. Suđenje će pokazati da li su ti dokazi dovoljni da bude osuđen za ubistvo", istakao je Stefanović.

Podsetimo, pevačica Jelena Krsmanović Marjanović (33), prema zvaničnoj verziji, ubijena je 2. aprila 2016. između 16.47 i 17.20 sati, sat vremena pošto se navodno odvojila od supruga i ćerkice Jane (5). Monstruozno ubistvo dogodilo se na svega 550 metara od mesta gde su, prema verziji njenog muža, on i ćerkica stajali, u kanalu pored nasipa u naselju Crvenka u Borči.

Pevačicin nestanak prijavljen je tek nekoliko sati pošto je Marjanović primetio da je nema, a njeno telo pronađeno je tek sutradan, posle 20 sati potrage. Nakon opsežne policijske istrage (duge čak 17 meseci) kao glavni osumnjičeni za ubistvo uhapšen je Zoran Marjanović.

