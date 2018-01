SLUČAJ UBISTVA U NOVOM SADU IZAZVAO POLEMIKE: Ubio čoveka u samoodbrani a preti mu robija!

Aleksandar R. upucao Predraga K., koji ga je prethodno izbo nožem u njegovoj kući. Po našem zakonu, on će odgovarati za ubistvo, iako mnogi smatraju da je nužna odbrana

Aleksandar R. (39), koji je sa dva hica usmrtio Predraga K. (27), koji ga je prethodno tri put izbo nožem u njegovoj kući, u očima javnosti ubistvo je počinio u samoodbrani i ne bi trebalo da odgovara. Međutim, po našem zakonu, njemu će biti suđeno za ubistvo, pa se postavlja pitanje da li ljudi čiji je život ugrožen imaju pravo da ubiju u samoodbrani.



Protiv Aleksandra R. podneta je krivična prijava za ubistvo, što je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima. Prema nezvaničnim informacijama, od dva hica koja je ispalio u Predraga K., jednim ga je pogodio u potiljak, što upućuje na zaključak da je u tom trenutku napadač bežao. Ipak, sve ove okolnosti treba da budu utvrđene istragom, pa će se onda ceniti da li je došlo do prekoračenja nužne odbrane, smatra advokat Nebojša Milosavljević.

- Ne može isto pravilo važiti za sve situacije. Mora se proceniti u kom je psihičkom stanju bio čovek koji je pucao, da li je bio svestan postupka, kao i da li je mogao da izbegne vatreni okršaj. To su stvari koje odlučuju o pravnoj kvalifikaciji dela. U slučaju da je Aleksandar R. pucao u leđa čoveku, reč je o prekoračenju nužne odbrane. Ali ako mu je život bio ugrožen, opravdano je braniti se svim sredstvima - kaže Milosavljević.

Krivični zakon ŠTA JE NUŽNA ODBRANA

U zakonu se navodi da je nužna odbrana osnov koji isključuje postojanje krivičnog dela. Ako se utvrdi da je postojala nužna odbrana, ali da je prekoračena, kazna se može ublažiti, a može doći i do oslobađanja usled „jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom“.



Naš sagovornik ističe da, po njemu, nema nikakve veze da li je tokom odbrane korišćeno drugačije oružje.

- Ako je bio izboden, on je morao da se brani. U situacijama kada je život ugrožen ne može se birati fer sredstvo, već sve čime se može spasti život. Da nije bio prethodno izboden, a da je sam od sebe potegao pištolj, to bi već bilo prekoračenje nužne odbrane. Inače, u Americi je to sasvim drugačije rešeno. Kod njih se privatna svojina i posed brane svim sredstvima i načinima. Ukoliko nepozvani uđete u nečiju kuću ili dvorište, vlasnik ima pravo da upotrebi silu i puca bez krivične odgovornosti, što je velika razlika u odnosu na naše shvatanje - objašnjava advokat.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da naš zakon o primeni nužne odbrane ima nakaradne propise i da bi trebalo prepisati model zapadnih zemalja.

- Koliko sam informisan, nužna odbrana je odbijanje napada srazmernom silom i upotrebom istog oružja. Ali to je takva budalaština da se u takvoj situaciji gleda čime te neko napada i da procenjujete kolika je srazmerna sila. Šta je to srazmerna sila? Da li čovek može, kada mu je život ugrožen, da proceni nešto i da bira oružje, kao i trenutak kada će pucati. U ovom slučaju, ukoliko je telo napadača pronađeno van dvorišta, verujem da po našem zakonu teško da može da bude nužna odbrana, dok bi po zapadnom sigurno bila tako okarakterisana - rekao je Radovanović.



Poznati slučajevi

Apelacioni sud u Beogradu 2016. godine oslobodio je majora Vojske Srbije Dražena Požara optužbi za ubistvo Pavla Stanišića (23) i Zdravka Lukića (21) 2010. godine u Batajnici i presudio da je pucao u nužnoj samoodbrani

Saško Bogeski 2013. godine ubio je provalnika Vladimira Manića, koji ga je napao šrafcigerom. Nakon četiri i po godine suđenja, delo je iz ubistva prekvalifikovano u prekoračenje nužne odbrane



