Velja Nevolja: Nisam ubio Vlastu! Spavao sam u svom stanu

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, jedan od vođa navijača Partizana, i Marko Miljković negirali su juče da su učestvovali u ubistvu karatiste Vlastimira Miloševića (34), koji je 30. januara prošle godine izrešetan na tramvajskim šinama u Ulici 27. marta ispred zgrade u kojoj je stanovao.

Njih dvojica, kao i Mirko Kojić, koji je u bekstvu, terete se za pomaganje u ubistvu, dok se neposredni izvršilac vodi kao nepoznata osoba.

Saslušano sedam svedoka SUD ODBIO DA IM UKINE PRITVOR

U sudnici je juče saslušano sedmoro svedoka, i to po kratkom postupku. Svi oni su kazali da ostaju pri svemu što su rekli u istrazi, a dodatna pitanja niko nije postavljao. Nakon pretresa, odbrana Miljkovića i Kojića tražila je da im se ukine pritvor, što je sud odbio, dok branioci Belivuka nisu imali ovakav zahtev.



Batine na splavu



- Ostajem pri svemu što sam rekao na saslušanju u tužilaštvu, a u ovoj fazi postupka ne želim da iznosim odbranu po savetu advokata - kazao je Belivuk, što je ponovio i Miljković. Belivuk je, podsetimo, na početku istrage bio osumnjičen da je pucao u Miloševića, da bi uoči podizanja optužnice bio označen samo kao pomagač. On je na saslušanju u tužilaštvu tvrdio da je „prespavao likvidaciju i da za to ima čvrst alibi“.

- Tog jutra sam ustao oko 10 ili 10.30, koliko se sećam. Istuširao sam se, spremio i otišao na stadion Partizana da se nađem s nekim ljudima, među kojima je bio i Miloš Vazura. Moj odlazak i povratak je zabeležilo pet kamera u zgradi na Zvezdari - ispričao je tada Belivuk, tvrdeći da DNK tragovi nađeni na dva automobila koje su koristile ubice nisu njegovi.



Kako je Kurir pisao, ubijeni Milošević i optuženi Belivuk poznavali su se odranije, jer su se obojica bavili privatnim obezbeđenjem. Međutim, nakon što je Milošević 2014. brutalno pretučen na jednom splavu, prekinuli su kontakt jer je Milošević sumnjao da su ga pretukli ljudi Aleksandra Stankovića - Saleta Mutavog, bliskog prijatelja Veljka Belivuka. Nakon toga, Miloševića je njegov kum, drugooptuženi Marko Miljković, nagovarao da se osveti za batine.

Sale Mutavi



Huškao ih protiv kuma



To je juče u sudu potvrdila i Violeta Milošević, supruga ubijenog, koja je kazala da je bila prisutna kada je Miljković nagovarao Miloševića, nudeći mu oružje, eksploziv i automobil, ali da on to nije prihvatio. Međutim, nakon toga, došlo je do razlaza između kumova, jer je Milošević otkrio da ga Miljković potkrada, kao i da je počeo da se druži sa Stankovićem i Belivukom.



Miljković je postao blizak sa Miloševićevim suparnicima, a nakon hapšenja, ispostavilo se da je on huškao Belivuka na ubistvo Miloševića. Kako je Kurir ranije objavio, on je nekoliko dana pre ubistva provocirao Belivuka da ne sme da krene na Miloševića.

- Što ne rokneš Vlastu, što si pi*ka, što ga se plašiš?! - navodno je rekao Belivuk, a ubrzo nakon toga Milošević je brutalno ubijen.



Otac karatiste JE*EM VAM MATER ZLOČINAČKU

Otac Vlastimira Miloševića juče nije mogao da sakrije negodovanje zbog postupka i samog suđenja. - Ovo je smejurija. Je*bem vam mater zločinačku - komentarisao je sa drugim članovima porodice otac ubijenog, dok su se optuženi izjašnjavali o krivici.

