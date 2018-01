ARKAN JE BIO NAJBOLJI EGZEKUTOR DB: Evo kako je uspeo da u jednom danu opljačka dve banke u istoj ulici i KOM POZNATOM PEVAČU JE POKLONIO ZLATNU OLOVKU

Pre 18 godina Željko Ražnatović Arkan je upucan u Interkontinentalu. O njemu su ispričane mnoge priče a mi vam donosimo svedočenje nekih ljudi koje možda niste do sada čuli.

"Arkan se eksponirao kao jedna od jakih ljudi ali on je jedna od 500-600 ljudi koji su prošli kroz naš neki fokus za tih 15 godina", izjavio je u intervjuu Božidar Spasić, bivši visoki funkcioner DB.

Prema njegovim rečima ljudi poput Arkana su uvek bili na ivici kriminala i nekriminala.

Prema njima je uvek pristupala kriminalistička policija, javna bezbednost. A mi smo uvek javne bezbednosti imali svoje drugare i prijatelje koji bi nam javili - E, ima jedan dobar.

"Onda bi se zakazao sastanak u hotelu ili kafani. Razgovori počinju sa pričom - E pusti ovo ovde, mogao bi ti nešto za državu da uradiš u inostranstvu", ispričao je on.

On je rekao da neposredno nije radio sa Arkanom.

"Kad sam preuzeo dužnost glavnog šefa za te operacije Arkan je već napravio ovde u Beogradu neke gluposti... Pucao je na policajce i služba se odmah sklonila od njega. Arkan je do 1982. učestvovao u tim likvidacijama i bio je najbolji egzekutor koga smo imali", ispričao je Spasić.



Nebojša Tubić Žabac, inače bivši muž pevačice Goce Božinovske, jednom prilikom je ispričao anegdotu sa Arkanom ali i ispričao kako je Željko uspevao da opljačka dve banke u istoj ulici u Milanu za jedan dan.

"Moj specijalitet sam imao kod Arkana u poslastičarnici - švarcvald torta koju mi zatrpaju sladoledom. Arkan je imao u toj poslastičarnici najbolji sladoled. I to je bio Žabin specijalitet. I kad kod dođe Arkan on kaže - Daj mi Žabin specijalitet. Posle 4-5 meseci mi kaže - Pa jebem li ti sunce tvoje, daj Žabin specijalitet, daj Žabin specijalitet ja na vagu ugojio se 120 kila", rekao je Tubić.

Prisetio se da je Arkan u Milanu bio pod pseudonimom Mario Valentino.

"Oni su kao klinci tamo pljačkali banku. Oni opljačkaju banku, stvori se frka u toj ulici... Dok se radi uviđaj tu, oni uzmu da pljačkaju banku preko puta. Bili su neverovatni", ispričao je on.



O prvom susretu sa Arkanom i neobičnom poklonu koji je dobio ispričao je jedan od najpoznatijih jugoslovenskih pevača Zoran Kalezić.

"Moja pokojna žena je bila najbolja prijateljica Arkanove prve supruge. Upoznao sam ga slučajno u Crnoj Gori. Bila neka gužva, imao je neki bejbi fejs... Nisam ga ni primećivao, nisam ni znao ko je on i šta je... Nije me ni interesovalo. I bile neke devojčice tu da im dam autogram. I pozovem konobara da mi da olovku. I on mene pita - Vi nemate olovku? Posle je Arkan poslao svoju tadašnju ženu, Mihajlovu majku, da mi donese zlatnu olovku", evocirao je uspomene Kalezić.

