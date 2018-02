OVO SU DOKAZI PROTIV ZORANA: Otkriveno i da li je Jelena razmenjivala ljubavne poruke sa drugim muškarcima!

Pevačica „Granda“ Jelena Marjanović (33) ubijena je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki za samo sedam minuta, utvrđeno je na osnovu veštačenja svih raspoloživih dokaza koji su prikupljeni tokom skoro dve godine istrage.



Kako izvor Kurira upućen u dokaze na osnovu kojih je napisana optužnica protiv Zorana Marjanovića otkriva, tokom detaljnog veštačenja mobilnih u aparatima koje je koristila Jelena nije pronađena nijedna poruka ljubavne sadržine razmenjena s drugim muškarcem.



Ugasio mobilni



- Na osnovu svih dokaza utvrđeno je da je od prvog napada, to jest udarca, do trenutka kada je Jelenino telo bačeno u vodu prošlo sedam do sedam i po minuta - kaže sagovornik iz istrage.

Advokat odbrane Nikola Dumnić ODBILI PREDLOG ZA SASLUŠANJE JANE

Advokat Nikola Dumnić, Marjanovićev branilac, otkriva za Kurir i da Zoranova ćerka Jana nije saslušana tokom istrage. - Tužilaštvo je odbilo predlog da se dete koje je sve vreme bilo sa ocem ispita kao svedok, sa usmenim obrazloženjem da se izbegava njegova viktimizacija, iako je policija saslušavala dete u više navrata upravo po nalogu tužilaštva. Jedini razlog zašto je ovaj dokazni predlog odbijen ogleda se u činjenici da tužilaštvo unapred zna da se ovaj dokaz kosi s nevešto sklopljenim mozaikom koji su sastavili - kaže Dumnić.



Prema njegovim rečima, u optužnici se navodi da se zločin dogodio između 16.47 i 17.20 sati. Osumnjičeni Marjanović tereti se da je sa Jelenom i ćerkom Janom došao na nasip i sačekao da prođe pet do deset minuta, ugasio mobilni i krenuo za suprugom.

- Sustigao je Jelenu i posle kraće prepirke oštrim predmetom je ubo u nadlakticu i vrat. Ona je pokušala da pobegne. Zoran ju je sustigao i tada joj tupim predmetom koji ima i oštricu zadao devet udaraca u glavu. Pala je u kanal i sve to trajalo je oko sedam minuta - objašnjava naš sagovornik. On napominje da je u trenutku kada je upala u vodu, i dalje bila živa.



Advokat: Nema dokaza



Branilac Zorana Marjanovića, advokat Nikola Dumnić kaže za Kurir da odbrana, kao ni okrivljeni još uvek nisu primili optužnicu.

- To je samo po sebi skandalozno, kao i način na koji je istraga vođena. Iako optužnicu nisam primio, mogu da kažem da je zasnovana na zlonamerno protumačenim indicijama, dok se s druge strane prelazi preko nepobitnih činjenica - niko od ispitanih svedoka nije ukazao na Zorana kao izvršioca krivičnog dela, da na telu oštećene niti u blizini mesta pronalaska tela nema njegovih tragova, kao i da na okrivljenom nema tragova oštećene. Naročito ukazujem na to da je telo nađeno u kanalu sa čije obe strane je blato, a da su tragovi krvi oštećene, kojih na Zoranu nema, pronađeni na obe strane kanala - kaže Dumnić.



Bojana Stanković, portparol Višeg suda, rekla je za Kurir da je optužnica juče poslata Marjanoviću i njegovim braniocima i da oni imaju rok od osam dana da odgovore.

Marjanovića posetio sin u CZ UROŠE, NISAM TO URADIO!

Zoranu Marjanoviću u sredu su u poseti u CZ bili sin iz prvog braka Uroš (19) i otac Vladimir. Oni su došli oko 11 sati, a izašli za manje od sat vremena. - Došli su crvenim džipom kojim je upravljao Vladimir i izneli pakete koje su nosili Zoranu - rekao je izvor Kurira.

Kako saznajemo, Zoran je insistirao da mu u posetu, prvi put otkako je uhapšen, dođe i Uroš. - Zoran je nekoliko puta ponovio sinu: „Ne smeš da im veruješ, znaš da ja to nisam uradio“ - kaže izvor Kurira.



Kurir / J. Rafailović - J. Spasić

Foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić, Dragan Kadić, Privatna arhiva

