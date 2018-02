STRAVIČAN ZLOČIN U TRGOVIŠTU: Monstrumi brutalno UBILI SLEPU MAJKU od batina!

Martin Aleksić (38) i njegov brat Dejan (31), obojica iz Trgovišta, uhapšeni su zbog sumnje da su nasmrt pretukli majku Javorku (68).



Kako saznajemo, oni su nesrećnu ženu, koja je bila slepa i psihički obolela, ubili još u petak, a potom su tri dana čekali da prijave njenu smrt. Dejan i Martin nisu oženjeni i živeli su u porodičnoj kući sa majkom.

Kako saznajemo, nesrećna žena bila je korisnik Centra za socijalni rad u Trgovištu.



Socijalna pomoć



- Primala je socijalnu pomoć i živela od nje. Martin, inače, radi kao grobar u JP „Komunalac“. Dejan je bio problematičniji, zbog krađe je poslednjih godinu dana proveo u zatvoru. On je prošle godine optužen za nasilje u porodici prema majci. Nesrećna žena tada je bila izmeštena iz porodice i u Prihvatnom centru u Vranju provela je izvesno vreme, nakon čega se ponovo vratila da živi sa sinovima - kaže naš sagovornik.



Prema navodima tužilaštva u Vranju, Dejan je u aprilu prošle godine fizički napao majku, nakon svađe je bacio televizor kroz prozor, a zatim šerpom gađao i pogodio majku u glavu.

- Dejan je osuđivan zbog krađa 2011. i 2016. Zbog porodičnog nasilja do sada nije osuđivan. Majka je ostala da živi sa njim. Kratko je bila u Prihvatnom centru u Vranju - kaže Milica Petković, vršilac funkcije osnovnog javnog tužioca u Vranju.



Meštani Trgovišta šokirani su zločinom. Oni kažu da je Dejan bio sklon alkoholu.

- Nečuveno je da ženu prebiju nasmrt. Problematičniji je bio, koliko znam, sin Dejan, on je često bio u sukobu sa zakonom - pričaju meštani.

Sama ih odgajala



Poznanik porodice kaže da je Javorki muž umro pre više od tri decenije.

- Sama je odgajala trojicu sinova. Oni imaju kuću u romskom naselju i žive od socijalne pomoći. Samo je Martin radio. Kopao je grobove. Dejan je skoro izašao iz zatvora. Sreo sam ga posle izlaska, kaže:

„Bilo mi je lepše u zatvoru nego ovde, na slobodi“. Ne znamo zašto su je ubili, Javorka je bila bolesna žena, slepa na jedno oko. U poslednje vreme je obolela od živaca. Stalno se tresla. Nije više mogla ni do narodne kuhinje da ode, gde je imala besplatan obrok - kaže za medije poznanik ove porodice.



Siromašna porodica



Poznanica ove porodice smatra da su beda i siromaštvo doveli do zločina.

- Javorka je živela i borila se za svoju decu. Martin nije bio problematičan, on je vredan, radi kao grobar. Kopao je grob za mog brata. Ja kukam, on kuka sa mnom. Toliko je bio saosećajan. Dejan je bio u zatvoru zbog krađe, dešavalo se da nemaju od čega da žive. Strašno je to što su ćutali tri dana, strašno. Javorka nije zaslužila takvu sudbinu - kaže poznanica ove porodice.



(Kurir.rs/Tanja Stamenković)

Kurir

Autor: Kurir