NAŠ JORDO? MA NIJE MOGUĆE: Požežani u neverici zbog popa-dilera, koji je duhovni mir nalazio po manastirima u Albaniji

Sveštenik Milan Jordović (41) i veroučitelj Zoran Marinković (43) uhapšeni su u Mrčajevcima sa tovarom od skoro 30 kilograma droge! Vest da je ovdašnji pop uhapšen sa tovarom droge pronela se Požegom brzinom munje, ali je narod tek ostao u neverici kada je saznao da se radi o Milanu Jordoviću, parohu crkve u naselju Savinac.

Milan Jordović (41) i bivši veroučitelj Zoran Marinković (43) uhapšeni su preksinoć u Mrčajevcima kod Čačka pošto je u automobilu kojim su putovali policija pronašla 27 kilograma skanka. Droga se nalazila u 52 paketa u prepravljenom bunkeru „pasata“ užičkih registarskih oznaka.

Nezvanično, policajci koji su otkrili tovar i prenosioce droge pozvali su u pomoć koleginicu iz MUP kako bi pretresla veroučitelja misleći da je žensko. Na kraju se ispostavilo da je u pitanju muškarac.

Prema nezvaničnim saznanjima, Zoran Marinković, koji je do pre nekoliko godina radio kao veroučitelj u Osnovnoj školi „Petar Leković“, prilikom hapšenja nosio je žensku odeću.

- Od detinjstva je voleo da nosi žensku garderobu, zbog oblačenja smo ga zvali Majkl Džekson. Do pre 15-20 godina radio je kao zvonar u crkvi. Sada je, koliko znam, bez zaposlenja, peva u crkvenom horu - priča Požežanin, ništa manje zatečen informacijama o hapšenju.

Sveštenik Milan Jordović otac je jednog dečaka. Rođen je u selu Radovci gde živi sa porodicom i gde ima zasad malina.

Bogosloviju je završio u Prizrenu, a nekoliko godina službovao je u Ivanjici. Govorio je da su mu nudili da pređe da službuje u crkvi Svetog Save u Požegi, ali da nije hteo jer mu je lepše na selu.

Vest o hapšenju zbog droge jedan od Jordovićevih parohijana pokušao je da poveže sa pričom koju je čuo upravo od ovog sveštenika.

- Kazao mi je da često putuje u Albaniju i da obilazi tamošnje pravoslavne manastire, da je fasciniran tim svetinjama i da u njima pronalazi duhovni mir - veli ovaj Požežanin.

Premda su uhapšeni u „pasatu“ koji nije vlasništvo ni jednog od njih, nemalo je ljudi u Požegi koji odbacuju verziju da je Jordović mogao da učestvuje u švercu droge. Uvereni su da je posredi ili podmetačina ili da pop nije znao da je u vozilu droga.

Milan Jordović, tada sa službom u Prilikama kod Ivanjice, 2011. bio je počasni član crkvenog suda Eparhije žičke koji je jednog meštanina iz Loznice kod Čačka isključio iz Crkve. Izopšten je iz SPC jer je na svom imanju, po stavu suda, primio odbegle monahe Eparhije raško-prizrenske i oformio monašku zajednicu bez blagoslova episkopa žičkog i odlazio na bogosluženja kod ražalovanog episkopa Artemija.

Jordoviću i Marinkoviću određeno je zadržavanje do 48 sati posle kojeg će biti predati Višem tužilaštvu u Čačku zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Naš pop Jordo?! Ma, da l’ je moguće?

Za primer, ugledan, porodičan, autoritativan među sveštenicima, cenjen kod vernika – identičan je komentar svih Požežana koji su pristali da pričaju. I svi od njih sa rezervom su primili vest da je Jordović mogao da učini neko krivično delo, naročito da krijumčari narkotike.

- Da je neko drugi uhapšen koga poznajem, pa i nekako, ali pop Jordo... Poslednji u koga bih upro prstom da se bavi nečim nečasnim. Ne mogu da poverujem. Nekoliko paroha sam promenio, ali nijedan sa toliko ljudskosti nije bio posvećen poslu i veri. Ako on lično ne prizna da je umešan u sve ovo, niko me ne može ubediti da je on diler - kazao nam je jedan od Požežana kod koga je ovaj sveštenik svetio vodicu prošle nedelje.

